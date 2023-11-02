Зачем Украина яростно атакует Энергодар рядом с Запорожской АЭС

Постпред РФ Ульянов: Киев ударил по Энергодару из-за ротации экспертов МАГАТЭ

02 ноября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

ВСУ предпринимают регулярные атаки на Энергодар и ЗАЭС Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские вооруженные силы совершили атаку на центр Энергодара в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе. Имеется информация о попадании в жилой дом. Пострадавшие отсутствуют. URA.RU подробно рассказывает о мотивах атак ВСУ на город, который располагается рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Запуск дронов-камикадзе осуществлялся из города Никополь на правом берегу Днепра. Министерство обороны РФ сообщает о продолжении атак. Российская ПВО перехватила девять украинских БПЛА в районе Энергодара. Почему ВСУ атакуют Энергодар Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что атака Энергодара силами ВСУ связана с ротацией экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Ульянов также утверждает, что два удара пришлось на гостиницу ЗАЭС. С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. Руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов назвал атаку украинских дронов-камикадзе на Энергодар попыткой сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Рогов назвал это провокацией. Когда стало известно о планах Украины атаковать ЗАЭС Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 4 июля сообщал о полученной им информации о намерении Украины атаковать Запорожскую АЭС в городе Энергодаре. Он упомянул о планах использования высокоточных средств дальнего действия и беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе. Кроме того, было упомянуто о планируемом сбросе радиоактивных отходов с воздушного судна. Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, которая состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не производит электроэнергию с сентября 2022 года. Два энергоблока находятся на ремонте, три в холодном режиме, а пятый блок работает для обеспечения нужд станции. Запорожская АЭС принадлежит РФ и управляется АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», входящая в ГК «Росатом». Почему ЗАЭС имеет важное значение для Украины Запорожская АЭС имеет стратегическое значение для Украины. Она способна восстановить разрушенную энергосистему страны. Это вызывает ожесточенную борьбу за нее. ЗАЭС может значительно изменить энергобалансы между Европой, Украиной и Россией, а также стать источником доходов для Украины, если будет подключена к ее энергосистеме и энергия будет перепродаваться в другие страны. Предыдущие атаки ВСУ на ЗАЭС Вооруженные силы Украины 9 июня предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС с помощью трех БПЛА. Однако российские средства радиоэлектронной борьбы успешно их перехватили. Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям, а перехваченные беспилотники были уничтожены на месте после осмотра специалистами-взрывотехниками. 9 августа ВСУ также пытались атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС с помощью БПЛА. Однако дроны были перехвачены и посажены в Энергодаре. Повреждение контейнеров с ядерным топливом могло бы привести к ядерной катастрофе. 18 августа украинские войска обстреляли Энергодар, задействовав ударный дрон-камикадзе. Инцидент произошел с попаданием в многоэтажный дом на улице Строителей, 17, где возник пожар. Ренат Карчаа сообщал 19 августа, что Украина ежедневно предпринимает не менее десяти попыток атаковать Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. Однако он подчеркнул, что энергоблоки станции надежно защищены и имеют надежную систему защиты. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что украинские войска совершили массированную атаку 11 сентября на Энергодар при помощи беспилотников. Лихачев сообщил, что два дрона были уничтожены при приближении, а остальные четыре сумели нанести удары. Пострадали Дом культуры, городской парк и офис партии «Единая Россия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские вооруженные силы совершили атаку на центр Энергодара в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе. Имеется информация о попадании в жилой дом. Пострадавшие отсутствуют. URA.RU подробно рассказывает о мотивах атак ВСУ на город, который располагается рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Запуск дронов-камикадзе осуществлялся из города Никополь на правом берегу Днепра. Министерство обороны РФ сообщает о продолжении атак. Российская ПВО перехватила девять украинских БПЛА в районе Энергодара. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что атака Энергодара силами ВСУ связана с ротацией экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Ульянов также утверждает, что два удара пришлось на гостиницу ЗАЭС. С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. Руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов назвал атаку украинских дронов-камикадзе на Энергодар попыткой сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Рогов назвал это провокацией. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 4 июля сообщал о полученной им информации о намерении Украины атаковать Запорожскую АЭС в городе Энергодаре. Он упомянул о планах использования высокоточных средств дальнего действия и беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе. Кроме того, было упомянуто о планируемом сбросе радиоактивных отходов с воздушного судна. Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, которая состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не производит электроэнергию с сентября 2022 года. Два энергоблока находятся на ремонте, три в холодном режиме, а пятый блок работает для обеспечения нужд станции. Запорожская АЭС принадлежит РФ и управляется АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», входящая в ГК «Росатом». Запорожская АЭС имеет стратегическое значение для Украины. Она способна восстановить разрушенную энергосистему страны. Это вызывает ожесточенную борьбу за нее. ЗАЭС может значительно изменить энергобалансы между Европой, Украиной и Россией, а также стать источником доходов для Украины, если будет подключена к ее энергосистеме и энергия будет перепродаваться в другие страны. Вооруженные силы Украины 9 июня предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС с помощью трех БПЛА. Однако российские средства радиоэлектронной борьбы успешно их перехватили. Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям, а перехваченные беспилотники были уничтожены на месте после осмотра специалистами-взрывотехниками. 9 августа ВСУ также пытались атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС с помощью БПЛА. Однако дроны были перехвачены и посажены в Энергодаре. Повреждение контейнеров с ядерным топливом могло бы привести к ядерной катастрофе. 18 августа украинские войска обстреляли Энергодар, задействовав ударный дрон-камикадзе. Инцидент произошел с попаданием в многоэтажный дом на улице Строителей, 17, где возник пожар. Ренат Карчаа сообщал 19 августа, что Украина ежедневно предпринимает не менее десяти попыток атаковать Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. Однако он подчеркнул, что энергоблоки станции надежно защищены и имеют надежную систему защиты. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что украинские войска совершили массированную атаку 11 сентября на Энергодар при помощи беспилотников. Лихачев сообщил, что два дрона были уничтожены при приближении, а остальные четыре сумели нанести удары. Пострадали Дом культуры, городской парк и офис партии «Единая Россия».