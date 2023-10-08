В Киеве признали три провальных попытки ВСУ по захвату ЗАЭС

Буданов: российские ВС отбили попытки штурма ЗАЭС

09 октября 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

В попытках захватить ЗАЭС участвовали несколько сотен человек Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС), но все они были отбиты российскими силами. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «В августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм для попытки захвата ЗАЭС. Затем они были вынуждены отступить. После этого ГУР предприняло еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС», — рассказал Буданов в интервью украинскому изданию NV. В попытках захватить ЗАЭС участвовали несколько сотен человек, в их числе был командир иностранного легиона Вадим Попик. В операции также задействовали новозеландцев и других иностранцев, сообщает NV. При третьей попытки захватить ЗАЭС российские Вооруженные силы (ВС) подвели к берегу тяжелую технику, в числе которой были и танки, поэтому украинский спецназ отступил. О попытке захвата территории ЗАЭС 19 октября 2022 года сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря активным действиям российских войск, которые охраняли ЗАЭС по периметру, десант противника удалось уничтожить. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС крайне хрупкой. По его словам, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам, однако ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья является зоной боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС), но все они были отбиты российскими силами. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «В августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм для попытки захвата ЗАЭС. Затем они были вынуждены отступить. После этого ГУР предприняло еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС», — рассказал Буданов в интервью украинскому изданию NV. В попытках захватить ЗАЭС участвовали несколько сотен человек, в их числе был командир иностранного легиона Вадим Попик. В операции также задействовали новозеландцев и других иностранцев, сообщает NV. При третьей попытки захватить ЗАЭС российские Вооруженные силы (ВС) подвели к берегу тяжелую технику, в числе которой были и танки, поэтому украинский спецназ отступил. О попытке захвата территории ЗАЭС 19 октября 2022 года сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря активным действиям российских войск, которые охраняли ЗАЭС по периметру, десант противника удалось уничтожить. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС крайне хрупкой. По его словам, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам, однако ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья является зоной боевых действий.