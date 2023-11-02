Пострадавшую в ДТП на свердловской трассе девочку прооперировали

Одну из пострадавших в ДТП на 64-м км трассы Екатеринбург-Реж девочку прооперировали. Вторую пациентку готовят к перегоспитализации, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.
«Обе пострадавшие девочки на данный момент находятся в больнице в Реже: десятилетнюю пациентку врачи готовят к перегоспитализации в ДГКБ №9 Екатеринбурга, вторую маленькую пассажирку только что прооперировали. Решение о переводе будет приниматься завтра», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».
Авария произошла 2 ноября. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris. На месте ДТП погибли два человека, двух девочек и женщину отправили в больницу.
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