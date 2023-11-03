ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, сыгравшего ключевую роль в войне

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ЦАХАЛ нанес удар по объектам ХАМАС в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из командиров батальона «Сабра Тель аль-Хава» движения ХАМАС Мустафу Далула. Он играл одну из главных ролей в управлении военными действиями в конфликте Израиля и Палестины, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Истребители ЦАХАЛа, действуя по точным данным разведки ИСА и армии, уничтожили командира батальона „Сабра Тель аль-Хава“ Мустафу Далула, который с самого начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛа в секторе Газа», — говорится в сообщении. Уточняется, что в последние годы командир занимал должности в батальоне и бригаде палестинской группировки в Газе.

Также израильская авиация уничтожила нескольких боевиков, которые мешали продвижению наземных сил ЦАХАЛа. Помимо этого были нанесены удары по другим объектам инфраструктуры ХАМАС в Газе.

Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства. С того времени Иерусалим неоднократно проводил рейды в секторе Газа, а также устранял высокопоставленных командиров группировки.

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Израильская армия (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из командиров батальона «Сабра Тель аль-Хава» движения ХАМАС Мустафу Далула. Он играл одну из главных ролей в управлении военными действиями в конфликте Израиля и Палестины, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. «Истребители ЦАХАЛа, действуя по точным данным разведки ИСА и армии, уничтожили командира батальона „Сабра Тель аль-Хава“ Мустафу Далула, который с самого начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛа в секторе Газа», — говорится в сообщении. Уточняется, что в последние годы командир занимал должности в батальоне и бригаде палестинской группировки в Газе. Также израильская авиация уничтожила нескольких боевиков, которые мешали продвижению наземных сил ЦАХАЛа. Помимо этого были нанесены удары по другим объектам инфраструктуры ХАМАС в Газе. Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства. С того времени Иерусалим неоднократно проводил рейды в секторе Газа, а также устранял высокопоставленных командиров группировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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