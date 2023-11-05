Бастрыкину доложат о разрушающихся исторических домах в Пермском крае

06 ноября 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки состояния исторических домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия в Добрянке Пермского края. Дома находятся в аварийном состоянии, сообщается в пресс-службе СУ СКР. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, и предоставить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщается в telegram-канале ведомства. В социальных сетях сообщается, что в Добрянке объекты культурного наследия, в том числе Заводская контора, Дом общественного собрания и Правление Добрянской подзаводской волости находятся в аварийном состоянии. Постройки и примыкающие к ним заборы разрушаются. Как уточняется в ведомстве, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, собственники исторических домов не начали проводить ремонтные работы.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия в Добрянке Пермского края. Дома находятся в аварийном состоянии, сообщается в пресс-службе СУ СКР. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, и предоставить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщается в telegram-канале ведомства. В социальных сетях сообщается, что в Добрянке объекты культурного наследия, в том числе Заводская контора, Дом общественного собрания и Правление Добрянской подзаводской волости находятся в аварийном состоянии. Постройки и примыкающие к ним заборы разрушаются. Как уточняется в ведомстве, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, собственники исторических домов не начали проводить ремонтные работы.