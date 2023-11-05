05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Бастрыкину доложат о разрушающихся исторических домах в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки состояния исторических домов Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия в Добрянке Пермского края. Дома находятся в аварийном состоянии, сообщается в пресс-службе СУ СКР.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, и предоставить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В социальных сетях сообщается, что в Добрянке объекты культурного наследия, в том числе Заводская контора, Дом общественного собрания и Правление Добрянской подзаводской волости находятся в аварийном состоянии. Постройки и примыкающие к ним заборы разрушаются. Как уточняется в ведомстве, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, собственники исторических домов не начали проводить ремонтные работы.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия в Добрянке Пермского края. Дома находятся в аварийном состоянии, сообщается в пресс-службе СУ СКР. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, и предоставить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщается в telegram-канале ведомства. В социальных сетях сообщается, что в Добрянке объекты культурного наследия, в том числе Заводская контора, Дом общественного собрания и Правление Добрянской подзаводской волости находятся в аварийном состоянии. Постройки и примыкающие к ним заборы разрушаются. Как уточняется в ведомстве, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, собственники исторических домов не начали проводить ремонтные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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