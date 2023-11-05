05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП трасса Камышлов Тавда, дтп, ваз авария
На ЕКАД произошло смертельное ДТП Фото:

В аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) насмерть разбились два человека. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Широкая речка, ЕКАД. Два человека на глушняк», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Пользователи мессенджера в комментариях также сообщили, что в ДТП погибли два человека. На фотографиях видно, что на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) насмерть разбились два человека. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Широкая речка, ЕКАД. Два человека на глушняк», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Пользователи мессенджера в комментариях также сообщили, что в ДТП погибли два человека. На фотографиях видно, что на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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