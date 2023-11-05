На ЕКАД произошло смертельное ДТП
В аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) насмерть разбились два человека. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«Широкая речка, ЕКАД. Два человека на глушняк», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Пользователи мессенджера в комментариях также сообщили, что в ДТП погибли два человека. На фотографиях видно, что на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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