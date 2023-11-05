В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором погибли два человека. Фото

06 ноября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

На ЕКАД произошло смертельное ДТП Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU В аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) насмерть разбились два человека. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Широкая речка, ЕКАД. Два человека на глушняк», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Пользователи мессенджера в комментариях также сообщили, что в ДТП погибли два человека. На фотографиях видно, что на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» https://t.me/zloy_ekb/18911

В аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) насмерть разбились два человека. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Широкая речка, ЕКАД. Два человека на глушняк», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Пользователи мессенджера в комментариях также сообщили, что в ДТП погибли два человека. На фотографиях видно, что на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.