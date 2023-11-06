В мэрии Мегиона заявили об отставке брата главы города Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэрия Мегиона (ХМАО) заявила об отставке младшего брата главы города Алексея Петриченко — Антона Петриченко. В официальном обращении пресс-службы администрации в группе «Официальный Мегион» указано, что он покинул пост председателя общественного совета при департаменте финансов.

«В свободное от работы время Антон занимался общественной деятельностью, зарплаты за нее не получал. Конфликт интересов — это, как известно, ситуация, которая связана с выгодой материального характера. Ни он, ни я такой выгоды не получали. Но, чтобы в дальнейшем избежать возможного недопонимания, брат принял решение выйти из состава консультационно-совещательного органа при департаменте финансов», — цитирует паблик слова главы города.

В публикации мэрии указано, что общественный совет с момента инаугурации Петриченко-старшего не проводился, а сам председатель покинул пост еще 2 ноября. Данные о том, что брат Петриченко возглавляет общественный совет при депфине, удалены с сайта после публикации URA.RU. Эта информация была доступна утром 7 ноября.

Ранее URA.RU писало о возможном конфликте интересов в Мегионе. Общественный совет, который возглавлял Петриченко-младший, оценивал эффективность муниципалитета. Инсайд подтвердился.