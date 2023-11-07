Инна Наговицына даст в Перми концерт в поддержку Донбасса

08 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Концерт состоится 10 ноября Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми даст концерт Инна Наговицына, вдова известного шансонье Сергея Наговицына. Все деньги, которые организаторы выручат за выступление, пойдут на помощь жителям Донбасса. «Творческий вечер Инны Наговицыной, при поддержке Благотворительного фонда „Добровольцы Донбасса“. Все средства с продажи билетов пойдут в помощь детским домам, жителям и бойцам Донбасса», — говорится в анонсе концерта. Сама певица в соцсети «ВКонтакте» пишет, что будет исполнять песни мужа, рассказывать истории об этих песнях и поездках на Донбасс. «Я наверно чаще бываю с концертами на Донбассе, чем в мирных городах нашей Родины, поэтому приходите все, кто помнит и любит песни Сергея», — отмечает Наговицына. Концерт состоится 10 ноября в одном из клубов Перми. Ранее URA.RU рассказывало, как Наговицына выступает с концертами в зоне спецоперации. Она не только пела, но фотографировалась с бойцами, которые давали ей попозировать с оружием.

В Перми даст концерт Инна Наговицына, вдова известного шансонье Сергея Наговицына. Все деньги, которые организаторы выручат за выступление, пойдут на помощь жителям Донбасса. «Творческий вечер Инны Наговицыной, при поддержке Благотворительного фонда „Добровольцы Донбасса“. Все средства с продажи билетов пойдут в помощь детским домам, жителям и бойцам Донбасса», — говорится в анонсе концерта. Сама певица в соцсети «ВКонтакте» пишет, что будет исполнять песни мужа, рассказывать истории об этих песнях и поездках на Донбасс. «Я наверно чаще бываю с концертами на Донбассе, чем в мирных городах нашей Родины, поэтому приходите все, кто помнит и любит песни Сергея», — отмечает Наговицына. Концерт состоится 10 ноября в одном из клубов Перми. Ранее URA.RU рассказывало, как Наговицына выступает с концертами в зоне спецоперации. Она не только пела, но фотографировалась с бойцами, которые давали ей попозировать с оружием.