07 ноября 2023

Инна Наговицына даст в Перми концерт в поддержку Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Концерт состоится 10 ноября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми даст концерт Инна Наговицына, вдова известного шансонье Сергея Наговицына. Все деньги, которые организаторы выручат за выступление, пойдут на помощь жителям Донбасса.

«Творческий вечер Инны Наговицыной, при поддержке Благотворительного фонда „Добровольцы Донбасса“. Все средства с продажи билетов пойдут в помощь детским домам, жителям и бойцам Донбасса», — говорится в анонсе концерта.

Сама певица в соцсети «ВКонтакте» пишет, что будет исполнять песни мужа, рассказывать истории об этих песнях и поездках на Донбасс. «Я наверно чаще бываю с концертами на Донбассе, чем в мирных городах нашей Родины, поэтому приходите все, кто помнит и любит песни Сергея», — отмечает Наговицына. Концерт состоится 10 ноября в одном из клубов Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, как Наговицына выступает с концертами в зоне спецоперации. Она не только пела, но фотографировалась с бойцами, которые давали ей попозировать с оружием.

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В Перми даст концерт Инна Наговицына, вдова известного шансонье Сергея Наговицына. Все деньги, которые организаторы выручат за выступление, пойдут на помощь жителям Донбасса. «Творческий вечер Инны Наговицыной, при поддержке Благотворительного фонда „Добровольцы Донбасса“. Все средства с продажи билетов пойдут в помощь детским домам, жителям и бойцам Донбасса», — говорится в анонсе концерта. Сама певица в соцсети «ВКонтакте» пишет, что будет исполнять песни мужа, рассказывать истории об этих песнях и поездках на Донбасс. «Я наверно чаще бываю с концертами на Донбассе, чем в мирных городах нашей Родины, поэтому приходите все, кто помнит и любит песни Сергея», — отмечает Наговицына. Концерт состоится 10 ноября в одном из клубов Перми. Ранее URA.RU рассказывало, как Наговицына выступает с концертами в зоне спецоперации. Она не только пела, но фотографировалась с бойцами, которые давали ей попозировать с оружием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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