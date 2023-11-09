В офисе Зеленского пытаются скрыть раскол между ним и Залужным

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Помощники Зеленского пытались скрыть конфликт, написали авторы статьи Фото:
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского пытались скрыть раскол между ним и главнокомандующим Вооруженными силами страны Валерием Залужным. Об этом написало издание Bloomberg.

Новость по теме
Как развивался конфликт Зеленского и Залужного

«Помощники президента Украины пытались замять трещины, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным командованием после того, как генерал предупредил о «безвыходном положении», — говорится в материале издания. Там также цитируют слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, который утверждает, что не видит никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства.

Ранее Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Зеленский не согласился с его заявлениями, после чего развязался конфликт. Депутат чешского парламента Радован Вих заявил, что главком ВСУ понимает хрупкое положение армии. Он подчеркнул, что у Киева заканчиваются человеческие, финансовые и материальные ресурсы, а также слабеет желание Запада помогать республике, пишет деловое издание «Взгляд».

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского пытались скрыть раскол между ним и главнокомандующим Вооруженными силами страны Валерием Залужным. Об этом написало издание Bloomberg. «Помощники президента Украины пытались замять трещины, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным командованием после того, как генерал предупредил о «безвыходном положении», — говорится в материале издания. Там также цитируют слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, который утверждает, что не видит никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства. Ранее Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Зеленский не согласился с его заявлениями, после чего развязался конфликт. Депутат чешского парламента Радован Вих заявил, что главком ВСУ понимает хрупкое положение армии. Он подчеркнул, что у Киева заканчиваются человеческие, финансовые и материальные ресурсы, а также слабеет желание Запада помогать республике, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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