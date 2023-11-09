В офисе Зеленского пытаются скрыть раскол между ним и Залужным

«Помощники президента Украины пытались замять трещины, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным командованием после того, как генерал предупредил о «безвыходном положении», — говорится в материале издания. Там также цитируют слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, который утверждает, что не видит никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства.
Ранее Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Зеленский не согласился с его заявлениями, после чего развязался конфликт. Депутат чешского парламента Радован Вих заявил, что главком ВСУ понимает хрупкое положение армии. Он подчеркнул, что у Киева заканчиваются человеческие, финансовые и материальные ресурсы, а также слабеет желание Запада помогать республике, пишет деловое издание «Взгляд».
В офисе президента Украины Владимира Зеленского пытались скрыть раскол между ним и главнокомандующим Вооруженными силами страны Валерием Залужным. Об этом написало издание Bloomberg. «Помощники президента Украины пытались замять трещины, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным командованием после того, как генерал предупредил о «безвыходном положении», — говорится в материале издания. Там также цитируют слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, который утверждает, что не видит никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства. Ранее Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Зеленский не согласился с его заявлениями, после чего развязался конфликт. Депутат чешского парламента Радован Вих заявил, что главком ВСУ понимает хрупкое положение армии. Он подчеркнул, что у Киева заканчиваются человеческие, финансовые и материальные ресурсы, а также слабеет желание Запада помогать республике, пишет деловое издание «Взгляд».