Ресторанам на Кировке в Челябинске предложили ограничить продажу алкоголя

13 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Ресторанам на Кировке рекомендуют отказаться от продажи алкоголя после 4:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ресторанам на главной пешеходной улицы Кирова в Челябинске предложили ограничить продажу алкоголя после 4:00. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе мэрии. «В результате дискуссий предприятиям общепита рекомендовано рассмотреть вопрос по ограничению времени реализации алкоголя до четырех часов ночи. В числе рекомендаций усилить контроль за состоянием лиц на опьянения», — уточнили в пресс-службе. Заведениям также порекомендовали увеличить число сотрудников охраны, принять дополнительные меры для безопасности посетителей, не допускать в заведение гостей с оружием и усилить фейс-контроль. В числе обязательных требований подключение видеонаблюдения как внутри, так и снаружи заведения. Дискуссия состоялась в рамках совещания владельцев общепита на Кирова, правоохранителей и городской власти. Всего на совещание пришли 26 руководителей ресторанов

Ресторанам на главной пешеходной улицы Кирова в Челябинске предложили ограничить продажу алкоголя после 4:00. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе мэрии. «В результате дискуссий предприятиям общепита рекомендовано рассмотреть вопрос по ограничению времени реализации алкоголя до четырех часов ночи. В числе рекомендаций усилить контроль за состоянием лиц на опьянения», — уточнили в пресс-службе. Заведениям также порекомендовали увеличить число сотрудников охраны, принять дополнительные меры для безопасности посетителей, не допускать в заведение гостей с оружием и усилить фейс-контроль. В числе обязательных требований подключение видеонаблюдения как внутри, так и снаружи заведения. Дискуссия состоялась в рамках совещания владельцев общепита на Кирова, правоохранителей и городской власти. Всего на совещание пришли 26 руководителей ресторанов