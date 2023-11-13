Ресторанам на Кировке в Челябинске предложили ограничить продажу алкоголя

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Ресторанам на Кировке рекомендуют отказаться от продажи алкоголя после 4:00 Фото:

Ресторанам на главной пешеходной улицы Кирова в Челябинске предложили ограничить продажу алкоголя после 4:00. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

«В результате дискуссий предприятиям общепита рекомендовано рассмотреть вопрос по ограничению времени реализации алкоголя до четырех часов ночи. В числе рекомендаций усилить контроль за состоянием лиц на опьянения», — уточнили в пресс-службе.

Заведениям также порекомендовали увеличить число сотрудников охраны, принять дополнительные меры для безопасности посетителей, не допускать в заведение гостей с оружием и усилить фейс-контроль. В числе обязательных требований подключение видеонаблюдения как внутри, так и снаружи заведения.

Дискуссия состоялась в рамках совещания владельцев общепита на Кирова, правоохранителей и городской власти. Всего на совещание пришли 26 руководителей ресторанов

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Ресторанам на главной пешеходной улицы Кирова в Челябинске предложили ограничить продажу алкоголя после 4:00. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе мэрии. «В результате дискуссий предприятиям общепита рекомендовано рассмотреть вопрос по ограничению времени реализации алкоголя до четырех часов ночи. В числе рекомендаций усилить контроль за состоянием лиц на опьянения», — уточнили в пресс-службе. Заведениям также порекомендовали увеличить число сотрудников охраны, принять дополнительные меры для безопасности посетителей, не допускать в заведение гостей с оружием и усилить фейс-контроль. В числе обязательных требований подключение видеонаблюдения как внутри, так и снаружи заведения. Дискуссия состоялась в рамках совещания владельцев общепита на Кирова, правоохранителей и городской власти. Всего на совещание пришли 26 руководителей ресторанов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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