Глава МИД Латвии завалил жалобами пранкеров Вована и Лексуса

Глава МИД Латвии Кариньш: нас не радует оказание помощи Украине

14 ноября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

У Латвии нет другого выхода, кроме как оказывать помощь Украине, заявил Кришьянис Кариньш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожаловался, что поставляемая помощь Украине их «не радует». При этом он признал, что иного выхода они не видят. «Мы помогали Украине в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует», — заявил Кариньш в разговоре с пранкерами. Беседа велась от лица мнимого африканского чиновника. Комментируя саммит НАТО в Вильнюсе, Кариньш отметил, что там преобладали однотипные взгляды и мнения, при этом страны альянса выражают понимание того, что поддержка Украины будет стоить денег. Благодаря НАТО Латвия не беспокоится о «возможном вторжении России» через Беларусь, поскольку страны Балтии входят в состав НАТО и проводят постоянные учения, заключил Кариньш.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожаловался, что поставляемая помощь Украине их «не радует». При этом он признал, что иного выхода они не видят. «Мы помогали Украине в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует», — заявил Кариньш в разговоре с пранкерами. Беседа велась от лица мнимого африканского чиновника. Комментируя саммит НАТО в Вильнюсе, Кариньш отметил, что там преобладали однотипные взгляды и мнения, при этом страны альянса выражают понимание того, что поддержка Украины будет стоить денег. Благодаря НАТО Латвия не беспокоится о «возможном вторжении России» через Беларусь, поскольку страны Балтии входят в состав НАТО и проводят постоянные учения, заключил Кариньш.