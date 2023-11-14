Глава МИД Латвии завалил жалобами пранкеров Вована и Лексуса

Глава МИД Латвии Кариньш: нас не радует оказание помощи Украине
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Кришьянис Кариньш
У Латвии нет другого выхода, кроме как оказывать помощь Украине, заявил Кришьянис Кариньш Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожаловался, что поставляемая помощь Украине их «не радует». При этом он признал, что иного выхода они не видят.

«Мы помогали Украине в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует», — заявил Кариньш в разговоре с пранкерами. Беседа велась от лица мнимого африканского чиновника.

Комментируя саммит НАТО в Вильнюсе, Кариньш отметил, что там преобладали однотипные взгляды и мнения, при этом страны альянса выражают понимание того, что поддержка Украины будет стоить денег. Благодаря НАТО Латвия не беспокоится о «возможном вторжении России» через Беларусь, поскольку страны Балтии входят в состав НАТО и проводят постоянные учения, заключил Кариньш.

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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожаловался, что поставляемая помощь Украине их «не радует». При этом он признал, что иного выхода они не видят. «Мы помогали Украине в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует», — заявил Кариньш в разговоре с пранкерами. Беседа велась от лица мнимого африканского чиновника. Комментируя саммит НАТО в Вильнюсе, Кариньш отметил, что там преобладали однотипные взгляды и мнения, при этом страны альянса выражают понимание того, что поддержка Украины будет стоить денег. Благодаря НАТО Латвия не беспокоится о «возможном вторжении России» через Беларусь, поскольку страны Балтии входят в состав НАТО и проводят постоянные учения, заключил Кариньш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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