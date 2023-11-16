Жители Екатеринбурга пожаловались, что вынуждены по десять часов стоять в очередях в ГИБДД, чтобы зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
«Каждую аварию по часу оформляют. В пункте на Новинской, 13 приходится стоять в очереди по десять часов», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на жителей.
При этом пунктов оформления ДТП в Екатеринбурге становится меньше. 11 октября инспекторы сообщили, что в скором времени останется лишь один пункт — на Водительском проезде, 20.
Число аварий в Екатеринбурге возросло из-за непогоды. Только за прошедшие сутки в городе произошло пять аварий, сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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