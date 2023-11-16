16 ноября 2023

Екатеринбуржцы пожаловались на очереди в ГИБДД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощания с Юрием Дёминым у ГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, гибдд по свердловской области
Горожане вынуждены подолгу стоять в очереди, чтобы оформить ДТП Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались, что вынуждены по десять часов стоять в очередях в ГИБДД, чтобы зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

«Каждую аварию по часу оформляют. В пункте на Новинской, 13 приходится стоять в очереди по десять часов», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на жителей.

При этом пунктов оформления ДТП в Екатеринбурге становится меньше. 11 октября инспекторы сообщили, что в скором времени останется лишь один пункт — на Водительском проезде, 20.

Число аварий в Екатеринбурге возросло из-за непогоды. Только за прошедшие сутки в городе произошло пять аварий, сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.

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Жители Екатеринбурга пожаловались, что вынуждены по десять часов стоять в очередях в ГИБДД, чтобы зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие. Об этом горожане сообщили в соцсетях. «Каждую аварию по часу оформляют. В пункте на Новинской, 13 приходится стоять в очереди по десять часов», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на жителей. При этом пунктов оформления ДТП в Екатеринбурге становится меньше. 11 октября инспекторы сообщили, что в скором времени останется лишь один пункт — на Водительском проезде, 20. Число аварий в Екатеринбурге возросло из-за непогоды. Только за прошедшие сутки в городе произошло пять аварий, сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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