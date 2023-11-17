Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить уехавших друзей

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков не перестал общаться с уехавшими из России друзьями Фото:

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков не перестал общаться с уехавшими из России друзьями. Он до сих пор пытается объяснить им «нашу правду» и переубедить. Об этом он рассказал youtube-каналу MGIMO360 TV.

«Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми из них [уехавших друзей] до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду», — объяснил Песков. Об этом он сообщил в интервью.

Ранее Песков заявлял, что отъезд из страны — это нормальный процесс. Те, кто свободно выбирает, где им жить, всегда могут вернуться на родину, она будет их ждать. Депутат Госдумы Виталий Милоно выдвинул предложение об открытии горячей линии для релокантов, которые хотят вернуться в РФ. По словам Милонова, многие из уехавших жалеют, что совершили такой поступок, и мечтают о возвращении, передает RT.

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Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков не перестал общаться с уехавшими из России друзьями. Он до сих пор пытается объяснить им «нашу правду» и переубедить. Об этом он рассказал youtube-каналу MGIMO360 TV. «Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми из них [уехавших друзей] до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду», — объяснил Песков. Об этом он сообщил в интервью. Ранее Песков заявлял, что отъезд из страны — это нормальный процесс. Те, кто свободно выбирает, где им жить, всегда могут вернуться на родину, она будет их ждать. Депутат Госдумы Виталий Милоно выдвинул предложение об открытии горячей линии для релокантов, которые хотят вернуться в РФ. По словам Милонова, многие из уехавших жалеют, что совершили такой поступок, и мечтают о возвращении, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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