19 ноября 2023
18 ноября 2023

В ХМАО отменили актировки для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, школьный класс, школа, парты, современный класс
Школьники ХМАО учатся в обычном режиме Фото:

В ХМАО отменили актировки для школьников. Сообщение об отмене занятий из-за низкой температуры появилась перед второй сменой в приложении «Госуслуги. Моя Югра», через некоторое время данные на портале изменились: актировки отменили. В департаменте образования ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что в приложение информация автоматически поступает из Росгидрометцентра.

«Система работает автоматически на основе данных, передаваемых Росгидрометцентром. Сбой никак не повлияет на учебный процесс, школьники учатся в обычном режиме», — сообщили в департаменте образования ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что школьников начальных классов ХМАО освободили от занятий из-за морозов. Актировки для второй смены объявили в Сургуте, Белоярском, Нефтеюганске, Когалыме, Покачах и Пыть-Яхе.

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В ХМАО отменили актировки для школьников. Сообщение об отмене занятий из-за низкой температуры появилась перед второй сменой в приложении «Госуслуги. Моя Югра», через некоторое время данные на портале изменились: актировки отменили. В департаменте образования ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что в приложение информация автоматически поступает из Росгидрометцентра. «Система работает автоматически на основе данных, передаваемых Росгидрометцентром. Сбой никак не повлияет на учебный процесс, школьники учатся в обычном режиме», — сообщили в департаменте образования ХМАО. Ранее URA.RU писало, что школьников начальных классов ХМАО освободили от занятий из-за морозов. Актировки для второй смены объявили в Сургуте, Белоярском, Нефтеюганске, Когалыме, Покачах и Пыть-Яхе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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