В ХМАО отменили актировки для школьников

20 ноября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Школьники ХМАО учатся в обычном режиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО отменили актировки для школьников. Сообщение об отмене занятий из-за низкой температуры появилась перед второй сменой в приложении «Госуслуги. Моя Югра», через некоторое время данные на портале изменились: актировки отменили. В департаменте образования ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что в приложение информация автоматически поступает из Росгидрометцентра. «Система работает автоматически на основе данных, передаваемых Росгидрометцентром. Сбой никак не повлияет на учебный процесс, школьники учатся в обычном режиме», — сообщили в департаменте образования ХМАО. Ранее URA.RU писало, что школьников начальных классов ХМАО освободили от занятий из-за морозов. Актировки для второй смены объявили в Сургуте, Белоярском, Нефтеюганске, Когалыме, Покачах и Пыть-Яхе.

В ХМАО отменили актировки для школьников. Сообщение об отмене занятий из-за низкой температуры появилась перед второй сменой в приложении «Госуслуги. Моя Югра», через некоторое время данные на портале изменились: актировки отменили. В департаменте образования ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что в приложение информация автоматически поступает из Росгидрометцентра. «Система работает автоматически на основе данных, передаваемых Росгидрометцентром. Сбой никак не повлияет на учебный процесс, школьники учатся в обычном режиме», — сообщили в департаменте образования ХМАО. Ранее URA.RU писало, что школьников начальных классов ХМАО освободили от занятий из-за морозов. Актировки для второй смены объявили в Сургуте, Белоярском, Нефтеюганске, Когалыме, Покачах и Пыть-Яхе.