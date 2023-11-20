Челябинцев, состоящих на службе у наркобарона, отправили в колонию

Участники ОПГ получили реальные сроки в колонии Фото: Василий Гришин © URA.RU

Челябинский областной суд вынес приговор организованной преступной группировке из семи человек, которая с мая по август 2021 года терроризировала регион нападениями на людей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в сумме они получили почти 50 лет колонии и 90 тысяч рублей штрафа. Все семеро работали на наркобарона.

«Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых местных жителей. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств“), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ („Незаконный сбыт наркотических средств“), пп. „а“, „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ („Разбой“). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчин к наказаниям от двух с половиной до десяти с половиной лет лишения свободы, со штрафами в размере от 10 до 20 тыс. рублей, с ограничением свободы один год каждому. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что группа получала от владельца интернет-магазина наркотиков ориентировки на нарко-курьеров. Они находили человека, избивали его, грабили, издевались. За все время участники ОПГ совершили нападения на 11 потерпевших на территории Орловской и Челябинской областей.

Помимо исполнения карательных миссий, группа замешана в распространении наркотиков в больших объемах. Они занимались раскладкой запрещенных веществ, как на территории Челябинской области, так и Республики Башкортостан.