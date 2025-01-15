Челябинский губернатор Текслер уволил замминистра Зисман

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Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, зисман татьяна
Татьяна Зисман ушла в отставку Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста замминистра социальных отношений Татьяну Зисман. Данное решение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Зисман Татьяну Владимировну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 17 января 2025 года по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.

Зисман была назначена заместителем министра в ноябре 2019 года. Ранее она работала в структурах минсоцотношений и минздрава региона. В последнем ведомстве руководила контрольно-ревизионным отделом.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста замминистра социальных отношений Татьяну Зисман. Данное решение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Зисман Татьяну Владимировну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 17 января 2025 года по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. Зисман была назначена заместителем министра в ноябре 2019 года. Ранее она работала в структурах минсоцотношений и минздрава региона. В последнем ведомстве руководила контрольно-ревизионным отделом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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