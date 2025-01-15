Челябинский губернатор Текслер уволил замминистра Зисман

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста замминистра социальных отношений Татьяну Зисман. Данное решение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Зисман Татьяну Владимировну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 17 января 2025 года по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.
Зисман была назначена заместителем министра в ноябре 2019 года. Ранее она работала в структурах минсоцотношений и минздрава региона. В последнем ведомстве руководила контрольно-ревизионным отделом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!