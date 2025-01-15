Текслер прокомментировал новость о присвоении Миассу особого статуса. Видео

Текслер: ценно, что Миасс станет «Городом трудовой доблести» в год юбилея Победы
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Детский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Текслер отметил вклад жителей Миасса в разгром врага Фото:

Особенно ценно, что город Миасс в Челябинской области будет удостоен почетного звания «Город трудовой доблести» в год юбилея Великой Победы. Об этом 15 января заявил Алексей Текслер, комментируя заявление президента Владимира Путина.

«И особенно ценно, что город удостоен почетного звания в год юбилея Великой Победы. Жители Миасса внесли свой огромный вклад в разгром врага [в период Второй мировой войны]. Поздравляю жителей города и всего региона! Гордимся!», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение о присвоении Миассу звание «Город трудовой доблести». Об этом было объявлено 15 января во время заседания Российского организационного комитета «Победа».

Текслер в 2021 году заявлял, что власти региона будут добиваться присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. Миасс станет четвертым городом в регионе, которому присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Челябинск и Магнитогорск получили звание в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.

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Особенно ценно, что город Миасс в Челябинской области будет удостоен почетного звания «Город трудовой доблести» в год юбилея Великой Победы. Об этом 15 января заявил Алексей Текслер, комментируя заявление президента Владимира Путина. «И особенно ценно, что город удостоен почетного звания в год юбилея Великой Победы. Жители Миасса внесли свой огромный вклад в разгром врага [в период Второй мировой войны]. Поздравляю жителей города и всего региона! Гордимся!», — написал Текслер в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение о присвоении Миассу звание «Город трудовой доблести». Об этом было объявлено 15 января во время заседания Российского организационного комитета «Победа». Текслер в 2021 году заявлял, что власти региона будут добиваться присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. Миасс станет четвертым городом в регионе, которому присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Челябинск и Магнитогорск получили звание в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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