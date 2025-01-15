Особенно ценно, что город Миасс в Челябинской области будет удостоен почетного звания «Город трудовой доблести» в год юбилея Великой Победы. Об этом 15 января заявил Алексей Текслер, комментируя заявление президента Владимира Путина.
«И особенно ценно, что город удостоен почетного звания в год юбилея Великой Победы. Жители Миасса внесли свой огромный вклад в разгром врага [в период Второй мировой войны]. Поздравляю жителей города и всего региона! Гордимся!», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение о присвоении Миассу звание «Город трудовой доблести». Об этом было объявлено 15 января во время заседания Российского организационного комитета «Победа».
Текслер в 2021 году заявлял, что власти региона будут добиваться присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. Миасс станет четвертым городом в регионе, которому присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Челябинск и Магнитогорск получили звание в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.
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