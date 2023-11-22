Свердловского онкобольного подростка готовят к опасной процедуре в Стамбуле

Валерий Бурцев нуждается в CAR-T терапии и пересадке костного мозга Фото: Елена Партина © (семейный архив)

Екатеринбургскому подростку Валерию Бурцеву, который в 2022 году заболел лимфомой Беркитта, проведут пункцию в клинике Стамбула (Турция). Данный метод позволит получить небольшое количество материала, чтобы провести гистологическое и цитологическое исследование, несмотря на то, что есть ряд осложнений, которые могут возникнуть после процедуры (повреждение диска, формирование грыжи и кровотечения). О ходе терапии журналисту URA.RU рассказала мама мальчика Елена Партина.

Врачи поставили точку на жизни 15-летнего Валерия Бурцева, у которого выявили рак. Мальчика выписали домой умирать. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, мама не стала сдаваться и обратилась за консультацией в зарубежные клиники. Врачи из Израиля и Турции сошлись на том, что Валерия может спасти CAR-T терапия и пересадка костного мозга. Из-за неблагоприятной обстановки в Израиле семья приняла решение лететь за лечением в Турцию. История борьбы русского мальчика, жизнь которого турецкие врачи оценили в 30 миллионов рублей, была опубликована 12 октября 2023 года.

«Мы уже начали получать первый блок химии. Дается она, конечно, сложно, но негативных последствий пока нет. Визуально есть позитивный прогресс. Врачи проведут пункцию. Процедура не из приятных, и есть свои опасности, но врачи максимально внимательны к Валере. Благодаря данной манипуляции врачи смогут опровергнуть или подтвердить предварительный диагноз, а также отслеживать динамику», — поделилась мама больного мальчика Елена Партина.

После публикации истории на URA.RU за первые сутки поступило 1,5 миллиона рублей, а потом еще пять. «За две недели на счете накопилось 10 миллионов. Нам нужно собрать еще 20 миллионов. Но теперь я не боюсь, потому что знаю, что больше не одна. Посторонние люди стали мне родными, ведь благодаря их пожертвованиям мой сын получил шанс на жизнь. Я безмерно благодарна всем, кто помогает моему сыну», — отметила женщина.

Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами:

Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами:

Карта Сбербанка: 2202 2063 1451 3610 (Получатель: Партина Елена Рудольфовна, мама Валеры);

По номеру телефона: 8992 022 49 79.

URA.RU выражает благодарность всем неравнодушным людям за участие и помощь в распространении информации о Валере Бурцеве. Вместе мы сможем больше.