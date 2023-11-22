МИД РФ: большая часть россиян из Газы эвакуирована в Москву

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В связи с сотрудничеством РФ и стран Ближнего Востока процесс эвакуации из Газы налажен Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Благодаря слаженной работе и взаимодействию между Россией и властями Катара, Египта, Израиля и Палестины большей части граждан РФ удалось покинуть Газу. Они доставлены в Москву с помощью самолетов МЧС России. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Большая часть россиян, которая находилась в секторе Газа, покинула анклав и доставлена в Москву», — говорится в заявлении. Россиян доставили на родину с помощью самолетов МЧС России. Известно, что на данный момент процесс эвакуации россиян из сектора Газа налажен. Это заслуга сотрудничества между РФ и странами Ближнего Востока, а также работы МИД РФ.

Ранее сообщалось, что МИД РФ пообещал в ближайшее время вывести всех граждан России из сектора Газа. На данный момент с территории Палестины удалось вывезти 561 гражданина РФ. Это было сделано через КПП «Рафах». Всего на родину эвакуировано 525 человек.

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Благодаря слаженной работе и взаимодействию между Россией и властями Катара, Египта, Израиля и Палестины большей части граждан РФ удалось покинуть Газу. Они доставлены в Москву с помощью самолетов МЧС России. Об этом сообщили в МИД РФ. «Большая часть россиян, которая находилась в секторе Газа, покинула анклав и доставлена в Москву», — говорится в заявлении. Россиян доставили на родину с помощью самолетов МЧС России. Известно, что на данный момент процесс эвакуации россиян из сектора Газа налажен. Это заслуга сотрудничества между РФ и странами Ближнего Востока, а также работы МИД РФ. Ранее сообщалось, что МИД РФ пообещал в ближайшее время вывести всех граждан России из сектора Газа. На данный момент с территории Палестины удалось вывезти 561 гражданина РФ. Это было сделано через КПП «Рафах». Всего на родину эвакуировано 525 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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