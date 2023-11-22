МИД РФ: большая часть россиян из Газы эвакуирована в Москву

22 ноября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

В связи с сотрудничеством РФ и стран Ближнего Востока процесс эвакуации из Газы налажен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Благодаря слаженной работе и взаимодействию между Россией и властями Катара, Египта, Израиля и Палестины большей части граждан РФ удалось покинуть Газу. Они доставлены в Москву с помощью самолетов МЧС России. Об этом сообщили в МИД РФ. «Большая часть россиян, которая находилась в секторе Газа, покинула анклав и доставлена в Москву», — говорится в заявлении . Россиян доставили на родину с помощью самолетов МЧС России. Известно, что на данный момент процесс эвакуации россиян из сектора Газа налажен. Это заслуга сотрудничества между РФ и странами Ближнего Востока, а также работы МИД РФ. Ранее сообщалось, что МИД РФ пообещал в ближайшее время вывести всех граждан России из сектора Газа. На данный момент с территории Палестины удалось вывезти 561 гражданина РФ. Это было сделано через КПП «Рафах». Всего на родину эвакуировано 525 человек.

Благодаря слаженной работе и взаимодействию между Россией и властями Катара, Египта, Израиля и Палестины большей части граждан РФ удалось покинуть Газу. Они доставлены в Москву с помощью самолетов МЧС России. Об этом сообщили в МИД РФ. «Большая часть россиян, которая находилась в секторе Газа, покинула анклав и доставлена в Москву», — говорится в заявлении. Россиян доставили на родину с помощью самолетов МЧС России. Известно, что на данный момент процесс эвакуации россиян из сектора Газа налажен. Это заслуга сотрудничества между РФ и странами Ближнего Востока, а также работы МИД РФ. Ранее сообщалось, что МИД РФ пообещал в ближайшее время вывести всех граждан России из сектора Газа. На данный момент с территории Палестины удалось вывезти 561 гражданина РФ. Это было сделано через КПП «Рафах». Всего на родину эвакуировано 525 человек.