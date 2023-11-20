В МИД РФ пообещали вывезти всех россиян из Газы

Оставшиеся в секторе Газа россияне будут вывезены оттуда в ближайшее время. Об этом сообщает МИД РФ.
«В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — сообщается на официальном сайте ведомства. В настоящий момент с палестинской территории удалось вывезти 561 россиянина через пограничный переход «Рафах». Всего в Россию было переправлено 525 человек.
В ночь на 20 ноября в МЧС сообщали о возвращении в Москву 117 человек из зоны конфликта. Россиян вывозят через погранпункты в Египет. В настоящий момент на Ближнем Востоке идет война между Израилем и Палестиной.
Оставшиеся в секторе Газа россияне будут вывезены оттуда в ближайшее время. Об этом сообщает МИД РФ. «В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — сообщается на официальном сайте ведомства. В настоящий момент с палестинской территории удалось вывезти 561 россиянина через пограничный переход «Рафах». Всего в Россию было переправлено 525 человек. В ночь на 20 ноября в МЧС сообщали о возвращении в Москву 117 человек из зоны конфликта. Россиян вывозят через погранпункты в Египет. В настоящий момент на Ближнем Востоке идет война между Израилем и Палестиной.