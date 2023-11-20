В МИД РФ пообещали вывезти всех россиян из Газы

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Из сектора Газа продолжают эвакуировать россиян, сообщает МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Оставшиеся в секторе Газа россияне будут вывезены оттуда в ближайшее время. Об этом сообщает МИД РФ.

«В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — сообщается на официальном сайте ведомства. В настоящий момент с палестинской территории удалось вывезти 561 россиянина через пограничный переход «Рафах». Всего в Россию было переправлено 525 человек.

В ночь на 20 ноября в МЧС сообщали о возвращении в Москву 117 человек из зоны конфликта. Россиян вывозят через погранпункты в Египет. В настоящий момент на Ближнем Востоке идет война между Израилем и Палестиной.

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Оставшиеся в секторе Газа россияне будут вывезены оттуда в ближайшее время. Об этом сообщает МИД РФ. «В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — сообщается на официальном сайте ведомства. В настоящий момент с палестинской территории удалось вывезти 561 россиянина через пограничный переход «Рафах». Всего в Россию было переправлено 525 человек. В ночь на 20 ноября в МЧС сообщали о возвращении в Москву 117 человек из зоны конфликта. Россиян вывозят через погранпункты в Египет. В настоящий момент на Ближнем Востоке идет война между Израилем и Палестиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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