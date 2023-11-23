23 ноября 2023

В Екатеринбурге водитель Toyota протаранил скорую с мигалкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Водитель Toyota Starlet влетел в правый бок микроавтобуса Фото:

В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись Toyota Starlet и скорая помощь. Инцидент произошел 23 ноября. Пострадавших в аварии нет.

«Водитель Toyota Starlet выезжал со двора. На дороге была пробка. Два ряда автомобилистов пропустили водителя Toyota, но когда он начал выезжать в свою полосу, оказалось, что по встречной полосе на приличной скорости двигалась скорая помощь. Легковушка ударила в правый бок микроавтобус. Карета скорой медицинской помощи ехала с мигалкой, но без сирены», — пишет Е1.

Согласно требованиям ПДД, если звуковой сигнал выключен, то преимущества у водителя скорой помощи нет. В таком случае именно он является единственным виновником ДТП.

Ранее URA.RU писало о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи попал в аварию с внедорожником. Пациент, которого везли в этот момент в реанимацию, позже скончался в больнице от сердечного приступа.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись Toyota Starlet и скорая помощь. Инцидент произошел 23 ноября. Пострадавших в аварии нет. «Водитель Toyota Starlet выезжал со двора. На дороге была пробка. Два ряда автомобилистов пропустили водителя Toyota, но когда он начал выезжать в свою полосу, оказалось, что по встречной полосе на приличной скорости двигалась скорая помощь. Легковушка ударила в правый бок микроавтобус. Карета скорой медицинской помощи ехала с мигалкой, но без сирены», — пишет Е1. Согласно требованиям ПДД, если звуковой сигнал выключен, то преимущества у водителя скорой помощи нет. В таком случае именно он является единственным виновником ДТП. Ранее URA.RU писало о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи попал в аварию с внедорожником. Пациент, которого везли в этот момент в реанимацию, позже скончался в больнице от сердечного приступа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...