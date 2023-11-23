В Екатеринбурге водитель Toyota протаранил скорую с мигалкой

24 ноября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Водитель Toyota Starlet влетел в правый бок микроавтобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись Toyota Starlet и скорая помощь. Инцидент произошел 23 ноября. Пострадавших в аварии нет. «Водитель Toyota Starlet выезжал со двора. На дороге была пробка. Два ряда автомобилистов пропустили водителя Toyota, но когда он начал выезжать в свою полосу, оказалось, что по встречной полосе на приличной скорости двигалась скорая помощь. Легковушка ударила в правый бок микроавтобус. Карета скорой медицинской помощи ехала с мигалкой, но без сирены», — пишет Е1. Согласно требованиям ПДД, если звуковой сигнал выключен, то преимущества у водителя скорой помощи нет. В таком случае именно он является единственным виновником ДТП. Ранее URA.RU писало о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи попал в аварию с внедорожником. Пациент, которого везли в этот момент в реанимацию, позже скончался в больнице от сердечного приступа.

В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись Toyota Starlet и скорая помощь. Инцидент произошел 23 ноября. Пострадавших в аварии нет. «Водитель Toyota Starlet выезжал со двора. На дороге была пробка. Два ряда автомобилистов пропустили водителя Toyota, но когда он начал выезжать в свою полосу, оказалось, что по встречной полосе на приличной скорости двигалась скорая помощь. Легковушка ударила в правый бок микроавтобус. Карета скорой медицинской помощи ехала с мигалкой, но без сирены», — пишет Е1. Согласно требованиям ПДД, если звуковой сигнал выключен, то преимущества у водителя скорой помощи нет. В таком случае именно он является единственным виновником ДТП. Ранее URA.RU писало о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи попал в аварию с внедорожником. Пациент, которого везли в этот момент в реанимацию, позже скончался в больнице от сердечного приступа.