Рейс из Челябинска в Турцию отменили без объяснения причин

Пассажиры отмененного рейса пожаловались на неизбежные дополнительные траты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жительница Челябинска пожаловалась на отмененный рейс на 4 декабря из аэропорта имени Курчатова в Стамбул. Авиакомпания не объяснила причину отмены, но предложила вылететь днем позже из Екатеринбурга.

«Авиакомпания отменила рейс из Челябинска в Стамбул на 4 декабря. Пассажирам предложили альтернативы, но они оказались не самые удобные. Вылет из Кольцово 6 декабря — самый ближайший», — сообщило издание «Комсомольская правда — Челябинск».

В разосланных пассажирам сообщениях перевозчик уведомил о переносе вылета на ночь 6 декабря. Также было предложено переоформить билет на другую дату или отказаться от полета. Пассажиры недовольны изменениям из-за неизбежных дополнительных трат.

«Я должна была прилететь около 2 часов ночи 5 декабря, а прилечу в 5 утра 6 декабря. Кроме того, уже нельзя поменять даты бронирования в отеле — сутки будут оплачены зря», — цитирует издание одну из пассажирок.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, в указанную новую дату, 6 декабря, перелет будет осуществляться компанией Red Wings. URA.RU направило запрос в пресс-центр авиакомпании. На момент публикации ответа не последовало.