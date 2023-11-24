В зоне СВО погиб 24-летний военнослужащий из Краснокамска

На Украине погиб прикамский военнослужащий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения спецоперации на Украине погиб 24-летний боец из Краснокамска (Пермский край) Владислав Черезов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«При исполнении воинского долга в зоне спецоперации погиб краснокамец Владислав Черезов, 10.06.1999 года. Искренне соболезнуем родным и близким», — указано на
Военнослужащий ушел на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Дата и обстоятельства гибели бойцы не разглашаются.
Пермяк погиб при исполнении воинского долга
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