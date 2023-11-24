24 ноября 2023

В зоне СВО погиб 24-летний военнослужащий из Краснокамска

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На Украине погиб прикамский военнослужащий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб 24-летний боец из Краснокамска (Пермский край) Владислав Черезов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«При исполнении воинского долга в зоне спецоперации погиб краснокамец Владислав Черезов, 10.06.1999 года. Искренне соболезнуем родным и близким», — указано на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий ушел на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Дата и обстоятельства гибели бойцы не разглашаются.

Пермяк погиб при исполнении воинского долга
Пермяк погиб при исполнении воинского долга
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В зоне проведения спецоперации на Украине погиб 24-летний боец из Краснокамска (Пермский край) Владислав Черезов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «При исполнении воинского долга в зоне спецоперации погиб краснокамец Владислав Черезов, 10.06.1999 года. Искренне соболезнуем родным и близким», — указано на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий ушел на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Дата и обстоятельства гибели бойцы не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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