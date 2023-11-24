В день рождения «Ельцин Центра» неизвестные устроили протест, приписав его КПРФ

В Екатеринбурге неизвестные выступили с акцией протеста возле «Ельцин Центра», в день его восьмого дня рождения. Двое неизвестных развернули плакат, на котором назвали площадку «Центром подготовки иноагентов». Фотографии стали распространять местные telegram-каналы.
Судя по фотографии, активисты выступили прямо возле входа в «Ельцин Центр». Неизвестные развернули плакат с надписью: «8 лет лжи, центр подготовки иноагентов», также один из участников зажег флаер. В местных СМИ, в частности, Nakanune.ru, организаторами назвали свердловский облком КПРФ.
При этом представитель партии, депутат Роман Ступников в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что ему о подобной акции известно не было. «Не наши», — отметил он. В УМВД по Екатеринбургу не стали комментировать ситуацию. В пресс-службе «Ельцин Центра» отметили, что не слышали про акцию.
«Ельцин Центр» работает с 25 ноября 2015 года. За последние восемь лет площадку критиковали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, журналист Владимир Соловьев, актриса Мария Шукшина и многие другие известные личности.
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