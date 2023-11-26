26 ноября 2023

Мишустин направил в Челябинскую область средства на прием украинских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил
Премьер-министр Михаил Мишустин направил в регион деньги для украинских беженцев Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил в Челябинскую область средства на прием беженцев с Украины. Как следует из постановления правительства, на человека в сутки полагается до 913 рублей.

«Выделить в 2023 года МЧС России бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и регионов РФ с максимальным и средним уровнями реагирования, бюджетные ассигнования. Челябинская область — 10,5 млн рублей», — отмечено в постановлении.

Всего на данные цели направлено 1,485 млрд рублей. Получателями являются 59 регионов. На Урале межбюджетные трансферты получили также Свердловская область, ХМАО, Пермский край, Тюменская область, соседний Башкортостан.

Выделенные средства должны компенсировать понесенные в 2022—2023 годах расходы. Финансы предназначены на оплату работы пунктов временного размещения и питание беженцев.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил в Челябинскую область средства на прием беженцев с Украины. Как следует из постановления правительства, на человека в сутки полагается до 913 рублей. «Выделить в 2023 года МЧС России бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и регионов РФ с максимальным и средним уровнями реагирования, бюджетные ассигнования. Челябинская область — 10,5 млн рублей», — отмечено в постановлении. Всего на данные цели направлено 1,485 млрд рублей. Получателями являются 59 регионов. На Урале межбюджетные трансферты получили также Свердловская область, ХМАО, Пермский край, Тюменская область, соседний Башкортостан. Выделенные средства должны компенсировать понесенные в 2022—2023 годах расходы. Финансы предназначены на оплату работы пунктов временного размещения и питание беженцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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