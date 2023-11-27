Студентов выселяют из общежития свердловского колледжа

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Клипарт. Магнитогорск, раздача, медицинская маска
Из общежития выгоняют тех, кто заболел ковидом, сообщили студенты Фото:

Студенты краснотурьинского медицинского колледжа пожаловались, что тех, кто заболел коронавирусом, выселяют из общежития. По их словам, они испытывают эмоциональный стресс.

«Заболевших ковидом студентов выгоняют из общежития и отправляют домой. При это никто не смотрит, что студент может быть из другой области. Чувствуем себя плохо, а еще добавляют эмоциональный стресс. Нужно же еще билеты купить», — пишет газета «Вечерний Краснотурьинск» в Telegram со ссылкой на студентов Краснотурьинского филиала ГБПОУ «СОМК».

Студенты хотят, чтобы заболевших не выгоняли, а переводили в местную больницу. «Такому обращению с больными учат будущих специалистов медицины», — негодуют студенты.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу колледжа. Новость будет обновлена, когда поступит ответ.

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Студенты краснотурьинского медицинского колледжа пожаловались, что тех, кто заболел коронавирусом, выселяют из общежития. По их словам, они испытывают эмоциональный стресс. «Заболевших ковидом студентов выгоняют из общежития и отправляют домой. При это никто не смотрит, что студент может быть из другой области. Чувствуем себя плохо, а еще добавляют эмоциональный стресс. Нужно же еще билеты купить», — пишет газета «Вечерний Краснотурьинск» в Telegram со ссылкой на студентов Краснотурьинского филиала ГБПОУ «СОМК». Студенты хотят, чтобы заболевших не выгоняли, а переводили в местную больницу. «Такому обращению с больными учат будущих специалистов медицины», — негодуют студенты. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу колледжа. Новость будет обновлена, когда поступит ответ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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