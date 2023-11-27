Студентов выселяют из общежития свердловского колледжа

Студенты краснотурьинского медицинского колледжа пожаловались, что тех, кто заболел коронавирусом, выселяют из общежития. По их словам, они испытывают эмоциональный стресс.
«Заболевших ковидом студентов выгоняют из общежития и отправляют домой. При это никто не смотрит, что студент может быть из другой области. Чувствуем себя плохо, а еще добавляют эмоциональный стресс. Нужно же еще билеты купить», — пишет газета «Вечерний Краснотурьинск» в Telegram со ссылкой на студентов Краснотурьинского филиала ГБПОУ «СОМК».
Студенты хотят, чтобы заболевших не выгоняли, а переводили в местную больницу. «Такому обращению с больными учат будущих специалистов медицины», — негодуют студенты.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу колледжа. Новость будет обновлена, когда поступит ответ.
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