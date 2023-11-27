В свердловском колледже ответили на претензии студентов о выселении из общежития

В свердловском колледже опровергли информацию о выселении студентов из общежития
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Заболевшие ковидом студенты живут в одной секции (архивное фото) Фото:

Заболевших ковидом студентов краснотурьинского медколледжа не выселяют из общежитий. Об этом URA.RU пояснили в пресс-службе учреждения, отвечая на претензии учащихся.

Комментируя жалобы студентов, в колледже заявили агентству, что «информация очень искажена». «Никто никого не выселяет из общежития. Если студент учится платно, то ему было предложено выехать домой. Если он не хочет этого делать, то должен воздержаться от посещения занятий до 1 декабря и находиться в комнате. Если студент не имеет возможности выехать, то будет в комнате сидеть один до момента выздоровления», — пояснили в пресс-службе колледжа.

Всего ковидом заболели два студента, заявили в учреждении. Они проживают в одной секции. «Им не нужно ехать в другую область, чтобы попасть домой. Они живут в нашем регионе. <…> Студенты должны понимать, что общежитие — место, где собирается большое количество людей, поэтому нужно соблюдать определенные правила», — резюмировали в колледже.

О жалобах студентов краснотурьинского медколледжа URA.RU писало вечером. Некоторые молодые люди заявили, что из-за ситуации переживают сильный стресс.

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Заболевших ковидом студентов краснотурьинского медколледжа не выселяют из общежитий. Об этом URA.RU пояснили в пресс-службе учреждения, отвечая на претензии учащихся. Комментируя жалобы студентов, в колледже заявили агентству, что «информация очень искажена». «Никто никого не выселяет из общежития. Если студент учится платно, то ему было предложено выехать домой. Если он не хочет этого делать, то должен воздержаться от посещения занятий до 1 декабря и находиться в комнате. Если студент не имеет возможности выехать, то будет в комнате сидеть один до момента выздоровления», — пояснили в пресс-службе колледжа. Всего ковидом заболели два студента, заявили в учреждении. Они проживают в одной секции. «Им не нужно ехать в другую область, чтобы попасть домой. Они живут в нашем регионе. <…> Студенты должны понимать, что общежитие — место, где собирается большое количество людей, поэтому нужно соблюдать определенные правила», — резюмировали в колледже. О жалобах студентов краснотурьинского медколледжа URA.RU писало вечером. Некоторые молодые люди заявили, что из-за ситуации переживают сильный стресс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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