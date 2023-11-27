В пермском городе-призраке выбрали мэра

Андрей Родыгин сохранил пост главы Кизеловского городского округа Пермского края

28 ноября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Андрей Родыгин продолжит руководить Кизелом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае депутаты думы Кизеловского городского округа выбрали главой Андрея Родыгина. Он занимает этот пост с 2018 года. «Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Андрея Родыгина», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Конкуренцию в начале конкурса градоначальнику составляли три человека: журналист Олег Наумов, замглавы администрации округа по ЖКХ Игорь Пихтовников и самозанятый Данил Галимов. Кизел в Пермском крае неформально часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации, которая образовалась после закрытия угольных шахт. Округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен его покинуть.

В Пермском крае депутаты думы Кизеловского городского округа выбрали главой Андрея Родыгина. Он занимает этот пост с 2018 года. «Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Андрея Родыгина», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Конкуренцию в начале конкурса градоначальнику составляли три человека: журналист Олег Наумов, замглавы администрации округа по ЖКХ Игорь Пихтовников и самозанятый Данил Галимов. Кизел в Пермском крае неформально часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации, которая образовалась после закрытия угольных шахт. Округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен его покинуть.