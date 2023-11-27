27 ноября 2023

В пермском городе-призраке выбрали мэра

Андрей Родыгин сохранил пост главы Кизеловского городского округа Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, родыгин андрей
Андрей Родыгин продолжит руководить Кизелом Фото:

В Пермском крае депутаты думы Кизеловского городского округа выбрали главой Андрея Родыгина. Он занимает этот пост с 2018 года.

«Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Андрея Родыгина», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Конкуренцию в начале конкурса градоначальнику составляли три человека: журналист Олег Наумов, замглавы администрации округа по ЖКХ Игорь Пихтовников и самозанятый Данил Галимов.

Кизел в Пермском крае неформально часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации, которая образовалась после закрытия угольных шахт. Округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен его покинуть.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае депутаты думы Кизеловского городского округа выбрали главой Андрея Родыгина. Он занимает этот пост с 2018 года. «Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Андрея Родыгина», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Конкуренцию в начале конкурса градоначальнику составляли три человека: журналист Олег Наумов, замглавы администрации округа по ЖКХ Игорь Пихтовников и самозанятый Данил Галимов. Кизел в Пермском крае неформально часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации, которая образовалась после закрытия угольных шахт. Округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен его покинуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...