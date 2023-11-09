В пермском городе-призраке на должность мэра заявились четыре человека

Среди кандидатов есть действующий глава округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермском городе-призраке Кизеле на конкурс по выборам мэра подали документы четыре кандидата. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

«Документы для участия в конкурсе на должность главы Кизеловского городского округа подали четыре человека: корреспондент газеты „Боевой путь“ Олег Наумов, замглавы администрации округа по ЖКХ Игорь Пихтовников, самозанятый Данил Галимов. Также в выборах будет участвовать глава округа Андрей Родыгин», — говорится в сообщении. Конкурс по выбору мэра состоится 23 ноября.

Также главу округа будут выбирать в Чайковском. В самом оппозиционном городе Пермского края имя нового мэра будет известно 20 ноября.