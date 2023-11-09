В пермском городе-призраке на должность мэра заявились четыре человека

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Интервью с врио губернтора Курганской области Вадимом Шумковым. г. Курган, кресло губернатора, кресло чиновника
Среди кандидатов есть действующий глава округа Фото:

В пермском городе-призраке Кизеле на конкурс по выборам мэра подали документы четыре кандидата. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

«Документы для участия в конкурсе на должность главы Кизеловского городского округа подали четыре человека: корреспондент газеты „Боевой путь“ Олег Наумов, замглавы администрации округа по ЖКХ Игорь Пихтовников, самозанятый Данил Галимов. Также в выборах будет участвовать глава округа Андрей Родыгин», — говорится в сообщении. Конкурс по выбору мэра состоится 23 ноября.

Также главу округа будут выбирать в Чайковском. В самом оппозиционном городе Пермского края имя нового мэра будет известно 20 ноября.

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В пермском городе-призраке Кизеле на конкурс по выборам мэра подали документы четыре кандидата. Об этом сообщает telegram-канал «На местах». «Документы для участия в конкурсе на должность главы Кизеловского городского округа подали четыре человека: корреспондент газеты „Боевой путь“ Олег Наумов, замглавы администрации округа по ЖКХ Игорь Пихтовников, самозанятый Данил Галимов. Также в выборах будет участвовать глава округа Андрей Родыгин», — говорится в сообщении. Конкурс по выбору мэра состоится 23 ноября. Также главу округа будут выбирать в Чайковском. В самом оппозиционном городе Пермского края имя нового мэра будет известно 20 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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