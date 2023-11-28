В Челябинском госуниверситете пройдет показ невест. Фото

28 ноября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Показ невест в ЧелГУ дополнится научной дискуссией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) пройдет показ невест. Как рассказали в пресс-службе вуза, модели наденут исторические свадебные наряды различных народов региона. «В ЧелГУ 2 декабря состоится научно-популярное шоу „Показ невест Южного Урала“. Также в этот день ученые обсудят вопросы русского языка как средства межкультурной коммуникации», — пояснили в пресс-релизе, поступившем в адрес URA.RU. Мероприятие будет состоять из двух частей: научной и иммерсивной. В одних аудиториях соберутся эксперты в области языкознания, культурологии и коммуникативистики. На дефиле зрителям покажут образы русской невесты из горнозаводского края региона, из крупного города, невесты-казачки, нагайбачки, удмуртки, татарки, казашки, башкирки, украинки и вятичанки. Наряды предоставят российский художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов и мастер-ремесленник Евгения Ядрышникова. Модератором научной дискуссии выступит профессор кафедры теории медиа ЧелГУ Константин Киуру. Организатором показа станет АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий. В показе задействуют моделей театра-танца «Выкрутасы», детской школы искусств № 3 и фольклорного ансамбля ЧелГУ «Горица». Мероприятие пройдет на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Челябинцам покажут, как выглядели невесты разных народов Челябинской области век назад Фото: пресс-служба Челябинского госуниверситета Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) пройдет показ невест. Как рассказали в пресс-службе вуза, модели наденут исторические свадебные наряды различных народов региона. «В ЧелГУ 2 декабря состоится научно-популярное шоу „Показ невест Южного Урала“. Также в этот день ученые обсудят вопросы русского языка как средства межкультурной коммуникации», — пояснили в пресс-релизе, поступившем в адрес URA.RU. Мероприятие будет состоять из двух частей: научной и иммерсивной. В одних аудиториях соберутся эксперты в области языкознания, культурологии и коммуникативистики. На дефиле зрителям покажут образы русской невесты из горнозаводского края региона, из крупного города, невесты-казачки, нагайбачки, удмуртки, татарки, казашки, башкирки, украинки и вятичанки. Наряды предоставят российский художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов и мастер-ремесленник Евгения Ядрышникова. Модератором научной дискуссии выступит профессор кафедры теории медиа ЧелГУ Константин Киуру. Организатором показа станет АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий. В показе задействуют моделей театра-танца «Выкрутасы», детской школы искусств № 3 и фольклорного ансамбля ЧелГУ «Горица». Мероприятие пройдет на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.