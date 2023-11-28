В Челябинском госуниверситете пройдет показ невест. Фото

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Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург, свадьба, показ мод, невеста, свадебное платье, женитьба
Показ невест в ЧелГУ дополнится научной дискуссией Фото:

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) пройдет показ невест. Как рассказали в пресс-службе вуза, модели наденут исторические свадебные наряды различных народов региона.

«В ЧелГУ 2 декабря состоится научно-популярное шоу „Показ невест Южного Урала“. Также в этот день ученые обсудят вопросы русского языка как средства межкультурной коммуникации», — пояснили в пресс-релизе, поступившем в адрес URA.RU.

Мероприятие будет состоять из двух частей: научной и иммерсивной. В одних аудиториях соберутся эксперты в области языкознания, культурологии и коммуникативистики. На дефиле зрителям покажут образы русской невесты из горнозаводского края региона, из крупного города, невесты-казачки, нагайбачки, удмуртки, татарки, казашки, башкирки, украинки и вятичанки. Наряды предоставят российский художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов и мастер-ремесленник Евгения Ядрышникова.

Модератором научной дискуссии выступит профессор кафедры теории медиа ЧелГУ Константин Киуру. Организатором показа станет АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий. В показе задействуют моделей театра-танца «Выкрутасы», детской школы искусств № 3 и фольклорного ансамбля ЧелГУ «Горица». Мероприятие пройдет на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Челябинцам покажут, как выглядели невесты разных народов Челябинской области век назад
Челябинцам покажут, как выглядели невесты разных народов Челябинской области век назад
Фото:
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В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) пройдет показ невест. Как рассказали в пресс-службе вуза, модели наденут исторические свадебные наряды различных народов региона. «В ЧелГУ 2 декабря состоится научно-популярное шоу „Показ невест Южного Урала“. Также в этот день ученые обсудят вопросы русского языка как средства межкультурной коммуникации», — пояснили в пресс-релизе, поступившем в адрес URA.RU. Мероприятие будет состоять из двух частей: научной и иммерсивной. В одних аудиториях соберутся эксперты в области языкознания, культурологии и коммуникативистики. На дефиле зрителям покажут образы русской невесты из горнозаводского края региона, из крупного города, невесты-казачки, нагайбачки, удмуртки, татарки, казашки, башкирки, украинки и вятичанки. Наряды предоставят российский художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов и мастер-ремесленник Евгения Ядрышникова. Модератором научной дискуссии выступит профессор кафедры теории медиа ЧелГУ Константин Киуру. Организатором показа станет АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий. В показе задействуют моделей театра-танца «Выкрутасы», детской школы искусств № 3 и фольклорного ансамбля ЧелГУ «Горица». Мероприятие пройдет на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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