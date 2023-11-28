28 ноября 2023

Мэрия Ханты-Мансийска подсказала как заплатить налоги

Власти Ханты-Мансийска перечислили три способа заплатить налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Срок уплаты налогов — до 1 декабря Фото:

Жители Ханты-Мансийска могут заплатить налоги на портале Госуслуг, в любом банке или через личный кабинет на сайте ФНС. Об этом сообщила мэрия города в соцсети.

«Уважаемые хантымансийцы, необходимо уплатить налоги. Это возможно сделать несколькими способами: на Госуслугах с помощью сервиса „Оплата по квитанции“; в любом банке по УИН, штрихкоду, QR-коду или по бумажной квитанции; в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС», — сообщается в telegram-канале городских властей.

Оплатить начисления на сайте ФНС можно даже не зная УИН-номер. Срок уплаты налогов — до 1 декабря 2023 года.

В случае образования задолженности по уплате налогов, у граждан есть возможность ее списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. Можно списать задолженность составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей. Процедура доступна один раз в пять лет.

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Жители Ханты-Мансийска могут заплатить налоги на портале Госуслуг, в любом банке или через личный кабинет на сайте ФНС. Об этом сообщила мэрия города в соцсети. «Уважаемые хантымансийцы, необходимо уплатить налоги. Это возможно сделать несколькими способами: на Госуслугах с помощью сервиса „Оплата по квитанции“; в любом банке по УИН, штрихкоду, QR-коду или по бумажной квитанции; в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС», — сообщается в telegram-канале городских властей. Оплатить начисления на сайте ФНС можно даже не зная УИН-номер. Срок уплаты налогов — до 1 декабря 2023 года. В случае образования задолженности по уплате налогов, у граждан есть возможность ее списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. Можно списать задолженность составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей. Процедура доступна один раз в пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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