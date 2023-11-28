Мэрия Ханты-Мансийска подсказала как заплатить налоги

Власти Ханты-Мансийска перечислили три способа заплатить налоги

29 ноября 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Срок уплаты налогов — до 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ханты-Мансийска могут заплатить налоги на портале Госуслуг, в любом банке или через личный кабинет на сайте ФНС. Об этом сообщила мэрия города в соцсети. «Уважаемые хантымансийцы, необходимо уплатить налоги. Это возможно сделать несколькими способами: на Госуслугах с помощью сервиса „Оплата по квитанции“; в любом банке по УИН, штрихкоду, QR-коду или по бумажной квитанции; в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС», — сообщается в telegram-канале городских властей. Оплатить начисления на сайте ФНС можно даже не зная УИН-номер. Срок уплаты налогов — до 1 декабря 2023 года. В случае образования задолженности по уплате налогов, у граждан есть возможность ее списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. Можно списать задолженность составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей. Процедура доступна один раз в пять лет.

Жители Ханты-Мансийска могут заплатить налоги на портале Госуслуг, в любом банке или через личный кабинет на сайте ФНС. Об этом сообщила мэрия города в соцсети. «Уважаемые хантымансийцы, необходимо уплатить налоги. Это возможно сделать несколькими способами: на Госуслугах с помощью сервиса „Оплата по квитанции“; в любом банке по УИН, штрихкоду, QR-коду или по бумажной квитанции; в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС», — сообщается в telegram-канале городских властей. Оплатить начисления на сайте ФНС можно даже не зная УИН-номер. Срок уплаты налогов — до 1 декабря 2023 года. В случае образования задолженности по уплате налогов, у граждан есть возможность ее списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. Можно списать задолженность составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей. Процедура доступна один раз в пять лет.