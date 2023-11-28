В МИД Словакии рассказали, как помогут Украине пережить зиму

Власти Словакии подготовили для Украины пакет гуманитарной помощи, призванный помочь Киеву пережить зиму. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что украинской стороне отправят теплую одежду и системы обогрева.
«В рамках помощи Украине мы готовим пакет для подготовки к зиме, куда хотим включить то, что им нужно. Пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева», — заявил Юрай Бланар изданию
Словакия также продолжит поставлять Украине системы для разминирования. Производство двух машин «Божена-4» для этих целей будет профинансировано словацким руководством.
Глава МИД Словакии отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Словакии завершается. Бланар заявил, что его страна выступает за мирное урегулирование конфликта Украины с Россией, а поставки вооружения этому не способствуют. С аналогичным заявлением выступил и премьер Словакии Роберт Фицо. Политолог Дмитрий Журавлев считает, что такое решение обусловлено в первую очередь, истощением военных ресурсов, передает
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