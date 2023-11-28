В мире Европа В МИД Словакии рассказали, как помогут Украине пережить зиму Бланар: Словакия готовит гумпомощи Украине для подготовки к зиме 29 ноября 2023 в 00:58 Размер текста - 17 + Словакия планирует помочь Украине пережить зиму, заявил Юрай Бланар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Словакии подготовили для Украины пакет гуманитарной помощи, призванный помочь Киеву пережить зиму. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что украинской стороне отправят теплую одежду и системы обогрева. «В рамках помощи Украине мы готовим пакет для подготовки к зиме, куда хотим включить то, что им нужно. Пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева», — заявил Юрай Бланар изданию Hlavne Spravy . Словакия также продолжит поставлять Украине системы для разминирования. Производство двух машин «Божена-4» для этих целей будет профинансировано словацким руководством. Глава МИД Словакии отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Словакии завершается. Бланар заявил, что его страна выступает за мирное урегулирование конфликта Украины с Россией, а поставки вооружения этому не способствуют. С аналогичным заявлением выступил и премьер Словакии Роберт Фицо. Политолог Дмитрий Журавлев считает, что такое решение обусловлено в первую очередь, истощением военных ресурсов, передает Pravda.Ru . Власти Словакии подготовили для Украины пакет гуманитарной помощи, призванный помочь Киеву пережить зиму. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что украинской стороне отправят теплую одежду и системы обогрева. «В рамках помощи Украине мы готовим пакет для подготовки к зиме, куда хотим включить то, что им нужно. Пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева», — заявил Юрай Бланар изданию Hlavne Spravy. Словакия также продолжит поставлять Украине системы для разминирования. Производство двух машин «Божена-4» для этих целей будет профинансировано словацким руководством. Глава МИД Словакии отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Словакии завершается. Бланар заявил, что его страна выступает за мирное урегулирование конфликта Украины с Россией, а поставки вооружения этому не способствуют. С аналогичным заявлением выступил и премьер Словакии Роберт Фицо. Политолог Дмитрий Журавлев считает, что такое решение обусловлено в первую очередь, истощением военных ресурсов, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям