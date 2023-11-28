28 ноября 2023

В МИД Словакии рассказали, как помогут Украине пережить зиму

Бланар: Словакия готовит гумпомощи Украине для подготовки к зиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Словакия планирует помочь Украине пережить зиму, заявил Юрай Бланар Фото:
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Власти Словакии подготовили для Украины пакет гуманитарной помощи, призванный помочь Киеву пережить зиму. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что украинской стороне отправят теплую одежду и системы обогрева.

«В рамках помощи Украине мы готовим пакет для подготовки к зиме, куда хотим включить то, что им нужно. Пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева», — заявил Юрай Бланар изданию Hlavne Spravy.

Словакия также продолжит поставлять Украине системы для разминирования. Производство двух машин «Божена-4» для этих целей будет профинансировано словацким руководством.

Глава МИД Словакии отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Словакии завершается. Бланар заявил, что его страна выступает за мирное урегулирование конфликта Украины с Россией, а поставки вооружения этому не способствуют. С аналогичным заявлением выступил и премьер Словакии Роберт Фицо. Политолог Дмитрий Журавлев считает, что такое решение обусловлено в первую очередь, истощением военных ресурсов, передает Pravda.Ru.

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Власти Словакии подготовили для Украины пакет гуманитарной помощи, призванный помочь Киеву пережить зиму. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что украинской стороне отправят теплую одежду и системы обогрева. «В рамках помощи Украине мы готовим пакет для подготовки к зиме, куда хотим включить то, что им нужно. Пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева», — заявил Юрай Бланар изданию Hlavne Spravy. Словакия также продолжит поставлять Украине системы для разминирования. Производство двух машин «Божена-4» для этих целей будет профинансировано словацким руководством. Глава МИД Словакии отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Словакии завершается. Бланар заявил, что его страна выступает за мирное урегулирование конфликта Украины с Россией, а поставки вооружения этому не способствуют. С аналогичным заявлением выступил и премьер Словакии Роберт Фицо. Политолог Дмитрий Журавлев считает, что такое решение обусловлено в первую очередь, истощением военных ресурсов, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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