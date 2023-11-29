Экс-помощник Путина рассказал, что на Украине мечтают о «Минске-3»

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Владислав Сурков, сурков владислав, днк
Россия на этот раз не согласится на «Минск-3», заявил Владислав Сурков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые мечтают о «Минске-3» — новом соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.

«Многие на Банковой тайком мечтают о «Минске-3», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». При этом он добавил, что Россия может не согласиться на такой шаг. Согласно мнению Суркова, украинские власти не имеют четкого плана на будущее, и это вызывает недовольство у народа.

Россия уже не выступает в роли посредника, а является активным участником в этой конфликтной ситуации, поэтому «Минск-3» невозможен. Россия на этот раз будет отстаивать свои интересы, заключил Сурков.

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые мечтают о «Минске-3» — новом соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков. «Многие на Банковой тайком мечтают о «Минске-3», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». При этом он добавил, что Россия может не согласиться на такой шаг. Согласно мнению Суркова, украинские власти не имеют четкого плана на будущее, и это вызывает недовольство у народа. Россия уже не выступает в роли посредника, а является активным участником в этой конфликтной ситуации, поэтому «Минск-3» невозможен. Россия на этот раз будет отстаивать свои интересы, заключил Сурков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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