Экс-помощник Путина рассказал, что на Украине мечтают о «Минске-3»

29 ноября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Россия на этот раз не согласится на «Минск-3», заявил Владислав Сурков Фото: Александр Мамаев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В офисе президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые мечтают о «Минске-3» — новом соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков. «Многие на Банковой тайком мечтают о «Минске-3», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». При этом он добавил, что Россия может не согласиться на такой шаг. Согласно мнению Суркова, украинские власти не имеют четкого плана на будущее, и это вызывает недовольство у народа. Россия уже не выступает в роли посредника, а является активным участником в этой конфликтной ситуации, поэтому «Минск-3» невозможен. Россия на этот раз будет отстаивать свои интересы, заключил Сурков.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые мечтают о «Минске-3» — новом соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков. «Многие на Банковой тайком мечтают о «Минске-3», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». При этом он добавил, что Россия может не согласиться на такой шаг. Согласно мнению Суркова, украинские власти не имеют четкого плана на будущее, и это вызывает недовольство у народа. Россия уже не выступает в роли посредника, а является активным участником в этой конфликтной ситуации, поэтому «Минск-3» невозможен. Россия на этот раз будет отстаивать свои интересы, заключил Сурков.