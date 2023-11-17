Симоньян назвала Минские соглашения «филькиной грамотой»

Симоньян заявила, что договариваться с Украиной нельзя

18 ноября 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян заявила, что договариваться с Украиной никогда было нельзя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ заявила, что с Украиной договариваться нельзя. Она отвергла возможность заключения новых договоренностей и напомнила, чем закончились попытки России заключить соглашения с Украиной ранее. «Договариваться с ними нельзя и никогда было нельзя. Мне было совершенно очевидно, что эти Минские соглашения — это просто филькина грамота, как потом это и было признано публично, в том числе лидерами западных стран», — сказала Симоньян. Она добавила, что российские военнослужащие сейчас с большим трудом уничтожают укрепления, которые были построены за время, прошедшее с подписания минских соглашений. Это стоит бойцам жизней. К тому же, на это требуются огромные средства из бюджета страны. В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада виноваты в распаде украинского государства. За ними стоит срыв выполнения минский соглашений, поэтому Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, передает «Национальная служба новостей».

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ заявила, что с Украиной договариваться нельзя. Она отвергла возможность заключения новых договоренностей и напомнила, чем закончились попытки России заключить соглашения с Украиной ранее. «Договариваться с ними нельзя и никогда было нельзя. Мне было совершенно очевидно, что эти Минские соглашения — это просто филькина грамота, как потом это и было признано публично, в том числе лидерами западных стран», — сказала Симоньян. Она добавила, что российские военнослужащие сейчас с большим трудом уничтожают укрепления, которые были построены за время, прошедшее с подписания минских соглашений. Это стоит бойцам жизней. К тому же, на это требуются огромные средства из бюджета страны. В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада виноваты в распаде украинского государства. За ними стоит срыв выполнения минский соглашений, поэтому Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, передает «Национальная служба новостей».