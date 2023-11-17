17 ноября 2023

Симоньян назвала Минские соглашения «филькиной грамотой»

Симоньян заявила, что договариваться с Украиной нельзя
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян заявила, что договариваться с Украиной никогда было нельзя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ заявила, что с Украиной договариваться нельзя. Она отвергла возможность заключения новых договоренностей и напомнила, чем закончились попытки России заключить соглашения с Украиной ранее.

«Договариваться с ними нельзя и никогда было нельзя. Мне было совершенно очевидно, что эти Минские соглашения — это просто филькина грамота, как потом это и было признано публично, в том числе лидерами западных стран», — сказала Симоньян.

Она добавила, что российские военнослужащие сейчас с большим трудом уничтожают укрепления, которые были построены за время, прошедшее с подписания минских соглашений. Это стоит бойцам жизней. К тому же, на это требуются огромные средства из бюджета страны.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада виноваты в распаде украинского государства. За ними стоит срыв выполнения минский соглашений, поэтому Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, передает «Национальная служба новостей».

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ заявила, что с Украиной договариваться нельзя. Она отвергла возможность заключения новых договоренностей и напомнила, чем закончились попытки России заключить соглашения с Украиной ранее. «Договариваться с ними нельзя и никогда было нельзя. Мне было совершенно очевидно, что эти Минские соглашения — это просто филькина грамота, как потом это и было признано публично, в том числе лидерами западных стран», — сказала Симоньян. Она добавила, что российские военнослужащие сейчас с большим трудом уничтожают укрепления, которые были построены за время, прошедшее с подписания минских соглашений. Это стоит бойцам жизней. К тому же, на это требуются огромные средства из бюджета страны. В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада виноваты в распаде украинского государства. За ними стоит срыв выполнения минский соглашений, поэтому Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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