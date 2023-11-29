Свердловчане потратили 5,9 млрд рублей на ювелирные украшения почти за год

30 ноября 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Свердловчане стали лидерами в УрФО по тратам на ювелирные изделия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За девять месяцев 2023 года жители Свердловской области потратили на ювелирные украшения 5,92 миллиарда рублей, что сделало регион лидером рынка ювелирной розницы Уральского федерального округа (УрФО). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании Sokolov. «По итогам девяти месяцев нынешнего года лидером рынка ювелирной розницы по УрФО стала Свердловская область. Жители региона стали тратить на украшения на 14% больше (5,92 млрд рублей), чем за прошлый год. Средний чек в ювелирных магазинах региона вырос на 26%, достигнув 6 098 рублей», — сказано в сообщении. Екатеринбург занял седьмое место среди городов-миллионников по сумме среднего чека. На втором месте по УрФО оказалась Челябинская область, где продажи украшений составили 4,13 миллиарда рублей. Жители региона в среднем тратят на ювелирные изделия 6 990 рублей (+23% по сравнению с прошлым годом). ХМАО, жители которого потратили на украшения 2,81 миллиарда рублей (+15%), замкнул тройку лидеров на Урале. Средний чек в округе вырос на 25% до 7 595 рублей. Тюменская область заняла четвертое место с оборотом в 2,349 миллиарда рублей (+15%). Жители ЯНАО купили украшений за девять месяцев 2023 года на 1,066 (+6%) миллиарда рублей и заняли четвертое место по тратам. В Курганская область заняла пятое место. Жители региона потратили 571 миллиона рублей (+22%). По словам руководителя аналитического центра компании Алины Колпаковой, существенное значение на динамику рынка оказал рост цен на золото в рублевом эквиваленте. «По итогам года мы прогнозируем рост рынка на уровне около 12-15%», — отметила она. Ранее URA.RU сообщало, регионы УрФО вошли во всероссийский топ по продажам ювелирных изделий в 2022 году. Общая трата жителей составила 23,5 миллиарда рублей. Лидером рейтинга стала Москва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За девять месяцев 2023 года жители Свердловской области потратили на ювелирные украшения 5,92 миллиарда рублей, что сделало регион лидером рынка ювелирной розницы Уральского федерального округа (УрФО). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании Sokolov. «По итогам девяти месяцев нынешнего года лидером рынка ювелирной розницы по УрФО стала Свердловская область. Жители региона стали тратить на украшения на 14% больше (5,92 млрд рублей), чем за прошлый год. Средний чек в ювелирных магазинах региона вырос на 26%, достигнув 6 098 рублей», — сказано в сообщении. Екатеринбург занял седьмое место среди городов-миллионников по сумме среднего чека. На втором месте по УрФО оказалась Челябинская область, где продажи украшений составили 4,13 миллиарда рублей. Жители региона в среднем тратят на ювелирные изделия 6 990 рублей (+23% по сравнению с прошлым годом). ХМАО, жители которого потратили на украшения 2,81 миллиарда рублей (+15%), замкнул тройку лидеров на Урале. Средний чек в округе вырос на 25% до 7 595 рублей. Тюменская область заняла четвертое место с оборотом в 2,349 миллиарда рублей (+15%). Жители ЯНАО купили украшений за девять месяцев 2023 года на 1,066 (+6%) миллиарда рублей и заняли четвертое место по тратам. В Курганская область заняла пятое место. Жители региона потратили 571 миллиона рублей (+22%). По словам руководителя аналитического центра компании Алины Колпаковой, существенное значение на динамику рынка оказал рост цен на золото в рублевом эквиваленте. «По итогам года мы прогнозируем рост рынка на уровне около 12-15%», — отметила она. Ранее URA.RU сообщало, регионы УрФО вошли во всероссийский топ по продажам ювелирных изделий в 2022 году. Общая трата жителей составила 23,5 миллиарда рублей. Лидером рейтинга стала Москва.