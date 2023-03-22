Регионы УрФО вошли в топ по тратам на ювелирные изделия в России

23 марта 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Средний чек на ювелирные украшения в Свердловской области составил пять тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регионы Уральского федерального округа (УрФО) вошли во всероссийский топ по продажам ювелирных изделий за 2022 год. Общая трата жителей регионов на украшение составила 23,5 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Sokolov. «Жители свердловской области потратили восемь млрд рублей на ювелирные изделия и стали лидерами в УрФО по таким тратам. Также в пятерку регионов по объему продаж вошла Челябинская область (5,6 млрд рублей), ХМАО (3,8 млрд рублей), Тюменская область (3,6 млрд рублей), ЯНАО (1,7 млрд рублей) и Курганская область (880 млн рублей)», — сказано в сообщении. Однако свердловчане заняли пятое место по России, уступив Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу. В УрФО по среднему чеку на ювелирные украшения Свердловская область заняла четвертое место и уступила ЯНАО (6,6 тысячи рублей), ХМАО (6,3 тысячи рублей) и Челябинской области (5,9 тысячи рублей). В ювелирных магазинах Екатеринбурга в 2022 году средний чек вырос на 8% и составил 5 тысяч рублей, что на 30% меньше, чем в среднем по стране. Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга спохватились массово скупать серебряные украшения. Продажи подобных изделий в 2022 году выросли на 129,1% по сравнению с 2021.

Регионы Уральского федерального округа (УрФО) вошли во всероссийский топ по продажам ювелирных изделий за 2022 год. Общая трата жителей регионов на украшение составила 23,5 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Sokolov. «Жители свердловской области потратили восемь млрд рублей на ювелирные изделия и стали лидерами в УрФО по таким тратам. Также в пятерку регионов по объему продаж вошла Челябинская область (5,6 млрд рублей), ХМАО (3,8 млрд рублей), Тюменская область (3,6 млрд рублей), ЯНАО (1,7 млрд рублей) и Курганская область (880 млн рублей)», — сказано в сообщении. Однако свердловчане заняли пятое место по России, уступив Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу. В УрФО по среднему чеку на ювелирные украшения Свердловская область заняла четвертое место и уступила ЯНАО (6,6 тысячи рублей), ХМАО (6,3 тысячи рублей) и Челябинской области (5,9 тысячи рублей). В ювелирных магазинах Екатеринбурга в 2022 году средний чек вырос на 8% и составил 5 тысяч рублей, что на 30% меньше, чем в среднем по стране. Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга спохватились массово скупать серебряные украшения. Продажи подобных изделий в 2022 году выросли на 129,1% по сравнению с 2021.