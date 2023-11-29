Дефицит в бюджете Германии на 2024 год составит около 17 миллиардов евро. Об этом заявил Министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«По бюджету на 2024 год: нам надо принять решение по 17 миллиардам евро. При этом федеральный бюджет страны составляет 450 миллиардов евро», — заявил Линднер в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос журналиста о размере «дыры» на бюджет 2024 года в связи с бюджетным кризисом в стране.
Российский президент Владимир Путин заявил, что руководство ФРГ «глотает» выпады своих «союзников» в связи с отсутствием суверенитета и плохой подготовкой представителей властей. По его словам, некоторые из немецких политиков не в состоянии принимать качественные решения из-за недостаточного профессионализма, передает RT.
Дефицит в бюджете Германии на 2024 год составит около 17 миллиардов евро. Об этом заявил Министр финансов Германии Кристиан Линднер. «По бюджету на 2024 год: нам надо принять решение по 17 миллиардам евро. При этом федеральный бюджет страны составляет 450 миллиардов евро», — заявил Линднер в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос журналиста о размере «дыры» на бюджет 2024 года в связи с бюджетным кризисом в стране. Российский президент Владимир Путин заявил, что руководство ФРГ «глотает» выпады своих «союзников» в связи с отсутствием суверенитета и плохой подготовкой представителей властей. По его словам, некоторые из немецких политиков не в состоянии принимать качественные решения из-за недостаточного профессионализма, передает RT.