29 ноября 2023

Глава Минфина ФРГ оценил «дыру» в бюджете на 2024 год в миллиарды евро

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Дегустация немецких вин в "Атриум Палас Отель". Екатеринбург, германия, бокалы, немецкий флаг, фуршет
Германия испытывает бюджетный кризис Фото:

Дефицит в бюджете Германии на 2024 год составит около 17 миллиардов евро. Об этом заявил Министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«По бюджету на 2024 год: нам надо принять решение по 17 миллиардам евро. При этом федеральный бюджет страны составляет 450 миллиардов евро», — заявил Линднер в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос журналиста о размере «дыры» на бюджет 2024 года в связи с бюджетным кризисом в стране.

Российский президент Владимир Путин заявил, что руководство ФРГ «глотает» выпады своих «союзников» в связи с отсутствием суверенитета и плохой подготовкой представителей властей. По его словам, некоторые из немецких политиков не в состоянии принимать качественные решения из-за недостаточного профессионализма, передает RT.

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Дефицит в бюджете Германии на 2024 год составит около 17 миллиардов евро. Об этом заявил Министр финансов Германии Кристиан Линднер. «По бюджету на 2024 год: нам надо принять решение по 17 миллиардам евро. При этом федеральный бюджет страны составляет 450 миллиардов евро», — заявил Линднер в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос журналиста о размере «дыры» на бюджет 2024 года в связи с бюджетным кризисом в стране. Российский президент Владимир Путин заявил, что руководство ФРГ «глотает» выпады своих «союзников» в связи с отсутствием суверенитета и плохой подготовкой представителей властей. По его словам, некоторые из немецких политиков не в состоянии принимать качественные решения из-за недостаточного профессионализма, передает RT.
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