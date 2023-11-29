Челябинский бизнес увеличил спрос на фрилансеров

Компании Челябинска увеличили работу с фрилансерами. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Услуги», запрос на их услуги с мая по октябрь увеличился на 73% в сравнении с тем же периодом 2022 года.
«Все больше представителей малого и среднего бизнеса в Челябинске обращаются за услугами фрилансеров. В период с мая по октябрь 2023 года спрос на услуги по созданию и продвижению контента для компаний вырос на 73% по сравнению с таким же периодом 2022 года», — отметили в «Авито Услуги» в присланном URA.RU релизе.
Повышенный интерес фирмы проявили к услугам внештатных видеомонтажеров, дизайнеров, иллюстраторов, копирайтеров, маркетологов и специалистов по работе в соцсетях. Одновременно количество предложений со стороны фрилансеров тоже выросло. За то же время прирост в Челябинске составил 46%.
В связи с тем, что рост спроса выше роста предложения, сегмент стал более привлекательным для специалистов. Как отметил представитель «Авито Услуг» Александр Семочкин, выгода для компаний заключается в экономии: часто сотрудничество с профессионалом на аутсорсе может обойтись дешевле найма сотрудника в штат.
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