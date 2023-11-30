30 ноября 2023

В Екатеринбурге отменили рейс в Салехард. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Вылет самолета должен был состояться в 08:05 по местному времени Фото:

В екатеринбургском «Кольцово» отменили рейс WZ-5121 авиакомпании Red Wings в Салехард, который должен был состояться утром 1 декабря. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Вылет воздушного судна RRJ-95B из Екатеринбурга в Салехард должен был состояться 1 декабря в 08:05 по местному времени. Посадка ожидалась в 09:50», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены рейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не получен.

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В екатеринбургском «Кольцово» отменили рейс WZ-5121 авиакомпании Red Wings в Салехард, который должен был состояться утром 1 декабря. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Вылет воздушного судна RRJ-95B из Екатеринбурга в Салехард должен был состояться 1 декабря в 08:05 по местному времени. Посадка ожидалась в 09:50», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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