Вылет самолета должен был состояться в 08:05 по местному времени
В екатеринбургском «Кольцово» отменили рейс WZ-5121 авиакомпании Red Wings в Салехард, который должен был состояться утром 1 декабря. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Вылет воздушного судна RRJ-95B из Екатеринбурга в Салехард должен был состояться 1 декабря в 08:05 по местному времени. Посадка ожидалась в 09:50», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены рейса не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не получен.
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