Челябинский подросток угнал автомобиль. Фото

01 декабря 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Полиция поймала 16-летнего угонщика Фото: Илья Московец © URA.RU В верхнем Уфалее Челябинской области полиция задержала 16-летнего угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Полицейские ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу установили и задержали подозреваемого в попытке угоне автомобиля. Им оказался 16-летний местный житель. Со слов подростка, он хотел покататься на авто и доехать до дома, но когда начал движение, руль заблокировался, и дальнейшее движение было невозможно, тогда он припарковал его обратно», — сообщили в пресс-службе ведомства. Попытку угона автомобиля ВАЗ-2114 обнаружил 32-летний владелец. Он обнаружил, что кожух его рулевой колонки сломан, и обратился в полицию. Полицейские выяснили, что злоумышленники открыли заднюю дверь и завели машину при помощи проводов. «Дознавателем ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении фигуранта избирается мера пресечения», — уточнили в пресс-службе ведомства. 16-летний угонщик завел машину при помощи проводов Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В верхнем Уфалее Челябинской области полиция задержала 16-летнего угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Полицейские ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу установили и задержали подозреваемого в попытке угоне автомобиля. Им оказался 16-летний местный житель. Со слов подростка, он хотел покататься на авто и доехать до дома, но когда начал движение, руль заблокировался, и дальнейшее движение было невозможно, тогда он припарковал его обратно», — сообщили в пресс-службе ведомства. Попытку угона автомобиля ВАЗ-2114 обнаружил 32-летний владелец. Он обнаружил, что кожух его рулевой колонки сломан, и обратился в полицию. Полицейские выяснили, что злоумышленники открыли заднюю дверь и завели машину при помощи проводов. «Дознавателем ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении фигуранта избирается мера пресечения», — уточнили в пресс-службе ведомства.