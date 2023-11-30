30 ноября 2023

Челябинский подросток угнал автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция поймала 16-летнего угонщика Фото:

В верхнем Уфалее Челябинской области полиция задержала 16-летнего угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Полицейские ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу установили и задержали подозреваемого в попытке угоне автомобиля. Им оказался 16-летний местный житель. Со слов подростка, он хотел покататься на авто и доехать до дома, но когда начал движение, руль заблокировался, и дальнейшее движение было невозможно, тогда он припарковал его обратно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Попытку угона автомобиля ВАЗ-2114 обнаружил 32-летний владелец. Он обнаружил, что кожух его рулевой колонки сломан, и обратился в полицию. Полицейские выяснили, что злоумышленники открыли заднюю дверь и завели машину при помощи проводов.

«Дознавателем ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении фигуранта избирается мера пресечения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

16-летний угонщик завел машину при помощи проводов
16-летний угонщик завел машину при помощи проводов

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В верхнем Уфалее Челябинской области полиция задержала 16-летнего угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Полицейские ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу установили и задержали подозреваемого в попытке угоне автомобиля. Им оказался 16-летний местный житель. Со слов подростка, он хотел покататься на авто и доехать до дома, но когда начал движение, руль заблокировался, и дальнейшее движение было невозможно, тогда он припарковал его обратно», — сообщили в пресс-службе ведомства. Попытку угона автомобиля ВАЗ-2114 обнаружил 32-летний владелец. Он обнаружил, что кожух его рулевой колонки сломан, и обратился в полицию. Полицейские выяснили, что злоумышленники открыли заднюю дверь и завели машину при помощи проводов. «Дознавателем ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении фигуранта избирается мера пресечения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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