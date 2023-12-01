Два челябинских педагога получили награды полпреда УрФО Якушева

Учитель из Еманжелинска и педагог из Златоуста получили благодарности Якушева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два педагога из Челябинской области 1 декабря получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Вручение прошло в Екатеринбурге на мероприятия, на котором подвели итоги Года педагога и наставника, передает корреспондент URA.RU.

«В Екатеринбурге 1 декабря прошла торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника. На мероприятии Якушев вручил награды и благодарности полпреда педагогическим работникам и наставникам. Благодарности получили учитель школы Александр Карасев и педагог Василий Стаферов из Челябинской области», — сообщает корреспондент.

Карасев работает учителем в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» в Еманжелинске. Стаферов является мастером производственного обучения ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики».