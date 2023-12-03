03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Челябинской области почти вдвое выросло число предложений об аренде гостиниц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция в отеле Малахит. Челябинск, официант, столовые приборы, орви, гостиница, отель малахит, ресторан, антисептик
Спрос на аренду гостиниц по сравнению с ноябрем 2022 года вырос на 41% Фото:

В Челябинской области за год объем предложений аренды гостиничной недвижимости вырос на 83%. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Недвижимость».

«Объем предложения аренды гостиничной недвижимости в Челябинской области вырос на 83%. Количество предложений об аренде гостиничной недвижимости в среднем по стране за год выросло на пять процентов», — говорится в исследовании.

На 41% вырос спрос на аренду гостиниц по сравнению с ноябрем 2022 года. Положительная динамика отмечается также в Челябинской области. Но на фоне других регионов значительно выделяется Краснодарский край, на который приходятся четыре из пяти всех запросов об аренде гостиниц.

В Челябинской области средняя стоимость аренды квадратного метра гостиничной недвижимости составляет 100 рублей. Дороже всего аренда гостиничной недвижимости обойдется в Москве — 1000 рублей за один квадратный метр.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за год объем предложений аренды гостиничной недвижимости вырос на 83%. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Недвижимость». «Объем предложения аренды гостиничной недвижимости в Челябинской области вырос на 83%. Количество предложений об аренде гостиничной недвижимости в среднем по стране за год выросло на пять процентов», — говорится в исследовании. На 41% вырос спрос на аренду гостиниц по сравнению с ноябрем 2022 года. Положительная динамика отмечается также в Челябинской области. Но на фоне других регионов значительно выделяется Краснодарский край, на который приходятся четыре из пяти всех запросов об аренде гостиниц. В Челябинской области средняя стоимость аренды квадратного метра гостиничной недвижимости составляет 100 рублей. Дороже всего аренда гостиничной недвижимости обойдется в Москве — 1000 рублей за один квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...