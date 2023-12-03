В Челябинской области почти вдвое выросло число предложений об аренде гостиниц

04 декабря 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Спрос на аренду гостиниц по сравнению с ноябрем 2022 года вырос на 41% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за год объем предложений аренды гостиничной недвижимости вырос на 83%. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Недвижимость». «Объем предложения аренды гостиничной недвижимости в Челябинской области вырос на 83%. Количество предложений об аренде гостиничной недвижимости в среднем по стране за год выросло на пять процентов», — говорится в исследовании. На 41% вырос спрос на аренду гостиниц по сравнению с ноябрем 2022 года. Положительная динамика отмечается также в Челябинской области. Но на фоне других регионов значительно выделяется Краснодарский край, на который приходятся четыре из пяти всех запросов об аренде гостиниц. В Челябинской области средняя стоимость аренды квадратного метра гостиничной недвижимости составляет 100 рублей. Дороже всего аренда гостиничной недвижимости обойдется в Москве — 1000 рублей за один квадратный метр.

В Челябинской области за год объем предложений аренды гостиничной недвижимости вырос на 83%. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Недвижимость». «Объем предложения аренды гостиничной недвижимости в Челябинской области вырос на 83%. Количество предложений об аренде гостиничной недвижимости в среднем по стране за год выросло на пять процентов», — говорится в исследовании. На 41% вырос спрос на аренду гостиниц по сравнению с ноябрем 2022 года. Положительная динамика отмечается также в Челябинской области. Но на фоне других регионов значительно выделяется Краснодарский край, на который приходятся четыре из пяти всех запросов об аренде гостиниц. В Челябинской области средняя стоимость аренды квадратного метра гостиничной недвижимости составляет 100 рублей. Дороже всего аренда гостиничной недвижимости обойдется в Москве — 1000 рублей за один квадратный метр.