03 декабря 2023

Цены на пшеницу из РФ выросли после шторма в Черном море

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Цены на российское пшено поднялись из-за приостановок отгрузок Фото:

В ноябре цена на российскую пшеницу выросла в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море. Следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка.

«Росту цен способствовала остановка отгрузок российской пшеницы в портах Черного моря из-за штормовой погоды в конце ноября. Тогда в акватории и на подходах к портам было ограничено судоходство, перевалка зерна в порту Новороссийск была приостановлена», — передают данные отчета журналисты «Коммерсанта».

Ранее Минобороны России объявило временно опасными для судоходства ряд морских районов в международных водах Черного моря, передает MK.RU. При этом цены на пшеницу резко подскочили. Также после заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы на пшеницу в моменте выросли на 4,2%.

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В ноябре цена на российскую пшеницу выросла в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море. Следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. «Росту цен способствовала остановка отгрузок российской пшеницы в портах Черного моря из-за штормовой погоды в конце ноября. Тогда в акватории и на подходах к портам было ограничено судоходство, перевалка зерна в порту Новороссийск была приостановлена», — передают данные отчета журналисты «Коммерсанта». Ранее Минобороны России объявило временно опасными для судоходства ряд морских районов в международных водах Черного моря, передает MK.RU. При этом цены на пшеницу резко подскочили. Также после заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы на пшеницу в моменте выросли на 4,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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