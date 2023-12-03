Цены на пшеницу из РФ выросли после шторма в Черном море

04 декабря 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Цены на российское пшено поднялись из-за приостановок отгрузок Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ноябре цена на российскую пшеницу выросла в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море. Следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. «Росту цен способствовала остановка отгрузок российской пшеницы в портах Черного моря из-за штормовой погоды в конце ноября. Тогда в акватории и на подходах к портам было ограничено судоходство, перевалка зерна в порту Новороссийск была приостановлена», — передают данные отчета журналисты «Коммерсанта» . Ранее Минобороны России объявило временно опасными для судоходства ряд морских районов в международных водах Черного моря, передает MK.RU . При этом цены на пшеницу резко подскочили. Также после заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы на пшеницу в моменте выросли на 4,2%.

В ноябре цена на российскую пшеницу выросла в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море. Следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. «Росту цен способствовала остановка отгрузок российской пшеницы в портах Черного моря из-за штормовой погоды в конце ноября. Тогда в акватории и на подходах к портам было ограничено судоходство, перевалка зерна в порту Новороссийск была приостановлена», — передают данные отчета журналисты «Коммерсанта». Ранее Минобороны России объявило временно опасными для судоходства ряд морских районов в международных водах Черного моря, передает MK.RU. При этом цены на пшеницу резко подскочили. Также после заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы на пшеницу в моменте выросли на 4,2%.