Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с канадским нападающим Ди

«Металлург» поблагодарил канадского нападающего за работу
Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) расторг контракт с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе клуба.
«Хоккейный клуб „Металлург“ и форвард Жан-Себастьян Ди расторгли контракт. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон», — сообщили в пресс-службе «Металлурга».
Клуб поблагодарил Ди за работу. 29-летний нападающий пришел в клуб летом 2023 года. В сезоне 2023—2024 годов Ди сыграл за «Металлург» 18 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.
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