Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с канадским нападающим Ди

04 декабря 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

«Металлург» поблагодарил канадского нападающего за работу Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) расторг контракт с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе клуба. «Хоккейный клуб „Металлург“ и форвард Жан-Себастьян Ди расторгли контракт. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон», — сообщили в пресс-службе «Металлурга». Клуб поблагодарил Ди за работу. 29-летний нападающий пришел в клуб летом 2023 года. В сезоне 2023—2024 годов Ди сыграл за «Металлург» 18 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) расторг контракт с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе клуба. «Хоккейный клуб „Металлург“ и форвард Жан-Себастьян Ди расторгли контракт. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон», — сообщили в пресс-службе «Металлурга». Клуб поблагодарил Ди за работу. 29-летний нападающий пришел в клуб летом 2023 года. В сезоне 2023—2024 годов Ди сыграл за «Металлург» 18 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.