03 декабря 2023
02 декабря 2023

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с канадским нападающим Ди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (первая игра). Магнитогорск, кхл, плей-офф, хабаров ярослав, хк металлург, хк цска, хоккей, соркин максим, неколенко архип
«Металлург» поблагодарил канадского нападающего за работу Фото:

Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) расторг контракт с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе клуба.

«Хоккейный клуб „Металлург“ и форвард Жан-Себастьян Ди расторгли контракт. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон», — сообщили в пресс-службе «Металлурга».

Клуб поблагодарил Ди за работу. 29-летний нападающий пришел в клуб летом 2023 года. В сезоне 2023—2024 годов Ди сыграл за «Металлург» 18 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) расторг контракт с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе клуба. «Хоккейный клуб „Металлург“ и форвард Жан-Себастьян Ди расторгли контракт. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон», — сообщили в пресс-службе «Металлурга». Клуб поблагодарил Ди за работу. 29-летний нападающий пришел в клуб летом 2023 года. В сезоне 2023—2024 годов Ди сыграл за «Металлург» 18 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...