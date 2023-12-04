Свердловских старшеклассников отправят учиться в ПТУ

Обучающиеся в старших классах подростки из Свердловской области смогут получить профессию в ПТУ и техникуме. По замыслу региональных властей, эта мера позволит уменьшить дефицит кадров на местных предприятиях.
«Необходимо решать проблему дефицита кадров через нестандартные подходы. Например, через федеральную программу „Профессионалитет“. Есть у меня такой зам — Шмыков — он предложил старшеклассников отправлять получать специальность в ПТУ. Реформа Шмыкова получается, если хотите», — сказал Куйвашев в эфире на канале ОТВ.
По данным, но ноябрь 2023 года, в Свердловской области открыто больше полусотни тысяч вакансий. Больше всего не хватает рабочего персонала, специалистов по продажам, строителей,сотрудников в сфере транспорта и логистики — 14%. Ради сокращения дефицита кадров работодатели стали присматриваться к соискателям моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидатам с инвалидностью, женщинам в декрете, мигрантам. Уровень безработицы в Екатеринбурге составляет всего 0,5%.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.