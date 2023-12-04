04 декабря 2023

Свердловских старшеклассников отправят учиться в ПТУ

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий (ПТПИТ). Пермь, ученики, урок труда, техникум, пту, студенты, молодежь, профессиональное образование, профессионалитет, училище
Это позволит снизить кадровый голод Фото:

Обучающиеся в старших классах подростки из Свердловской области смогут получить профессию в ПТУ и техникуме. По замыслу региональных властей, эта мера позволит уменьшить дефицит кадров на местных предприятиях.

«Необходимо решать проблему дефицита кадров через нестандартные подходы. Например, через федеральную программу „Профессионалитет“. Есть у меня такой зам — Шмыков — он предложил старшеклассников отправлять получать специальность в ПТУ. Реформа Шмыкова получается, если хотите», — сказал Куйвашев в эфире на канале ОТВ.

По данным, но ноябрь 2023 года, в Свердловской области открыто больше полусотни тысяч вакансий. Больше всего не хватает рабочего персонала, специалистов по продажам, строителей,сотрудников в сфере транспорта и логистики — 14%. Ради сокращения дефицита кадров работодатели стали присматриваться к соискателям моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидатам с инвалидностью, женщинам в декрете, мигрантам. Уровень безработицы в Екатеринбурге составляет всего 0,5%.

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Обучающиеся в старших классах подростки из Свердловской области смогут получить профессию в ПТУ и техникуме. По замыслу региональных властей, эта мера позволит уменьшить дефицит кадров на местных предприятиях. «Необходимо решать проблему дефицита кадров через нестандартные подходы. Например, через федеральную программу „Профессионалитет“. Есть у меня такой зам — Шмыков — он предложил старшеклассников отправлять получать специальность в ПТУ. Реформа Шмыкова получается, если хотите», — сказал Куйвашев в эфире на канале ОТВ. По данным, но ноябрь 2023 года, в Свердловской области открыто больше полусотни тысяч вакансий. Больше всего не хватает рабочего персонала, специалистов по продажам, строителей,сотрудников в сфере транспорта и логистики — 14%. Ради сокращения дефицита кадров работодатели стали присматриваться к соискателям моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидатам с инвалидностью, женщинам в декрете, мигрантам. Уровень безработицы в Екатеринбурге составляет всего 0,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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