Экс-чиновница по делу пермского фонда дала показания против министра экономразвития РФ

Пермскому экс-губернатору приписали траты из скандального фонда на себя

05 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева на суде раскрыла схему трат из скандального благотворительного фонда Фото: Илья Московец © URA.RU Средства фонда «Содействие XXI век» могли пойти на представительские расходы экс-губернатора Пермского края, ныне — главы Минэк РФ Максима Решетникова. Об этом на суде, где рассматривается дело о хищении средств фонда, заявила одна из обвиняемых, бывшая подчиненная Решетникова Елена Лопаева, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Не все представительские расходы можно было разыграть по госконтрактам. Часть из них может быть оплачена из внебюджетных средств. Решетников дал прямое поручение оплачивать эти расходы из средств фонда, так как именно фонд всегда был в его понимании внебюджетом. У меня не было сомнений в чистоплотности [экс-руководителя фонда „Содействие XXI век“ Елены] Найдановой и других специалистов, которые этим занимались. Так было устроено и до нас», — передает корреспондент URA.RU слова Лопаевой. При этом подсудимая отметила, что она у Найдановой обналиченные деньги по указанным в деле контрактам не брала. Она была уверена, что все делает в рамках действующего законодательства. «У губернатора было огромное количество поездок, он работал чуть ли не сутками. Когда он мне привозил конверты из командировок в Москву, я знала, что там лежат чеки и даже не вскрывала их. Я думала, что он отделяет личные расходы от служебных», — пояснила Лопаева. Лопаевой, а также Найдановой вменяется хищение и присвоение 67,7 млн рублей из фонда. Последняя летом покинула пределы РФ и сейчас находится в розыске. Лопаева своей вины не признает. Ранее она рассказала о том, что Решетников, будучи губернатором Прикамья, любил останавливаться в отелях премиум-класса, когда был в командировках в Москве. По словам экс-чиновницы краевого правительства, все расходы оплачивались из бюджета региона. Сам бывший губернатор отрицает, что деньги фонда тратились на его личные нужды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средства фонда «Содействие XXI век» могли пойти на представительские расходы экс-губернатора Пермского края, ныне — главы Минэк РФ Максима Решетникова. Об этом на суде, где рассматривается дело о хищении средств фонда, заявила одна из обвиняемых, бывшая подчиненная Решетникова Елена Лопаева, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Не все представительские расходы можно было разыграть по госконтрактам. Часть из них может быть оплачена из внебюджетных средств. Решетников дал прямое поручение оплачивать эти расходы из средств фонда, так как именно фонд всегда был в его понимании внебюджетом. У меня не было сомнений в чистоплотности [экс-руководителя фонда „Содействие XXI век“ Елены] Найдановой и других специалистов, которые этим занимались. Так было устроено и до нас», — передает корреспондент URA.RU слова Лопаевой. При этом подсудимая отметила, что она у Найдановой обналиченные деньги по указанным в деле контрактам не брала. Она была уверена, что все делает в рамках действующего законодательства. «У губернатора было огромное количество поездок, он работал чуть ли не сутками. Когда он мне привозил конверты из командировок в Москву, я знала, что там лежат чеки и даже не вскрывала их. Я думала, что он отделяет личные расходы от служебных», — пояснила Лопаева. Лопаевой, а также Найдановой вменяется хищение и присвоение 67,7 млн рублей из фонда. Последняя летом покинула пределы РФ и сейчас находится в розыске. Лопаева своей вины не признает. Ранее она рассказала о том, что Решетников, будучи губернатором Прикамья, любил останавливаться в отелях премиум-класса, когда был в командировках в Москве. По словам экс-чиновницы краевого правительства, все расходы оплачивались из бюджета региона. Сам бывший губернатор отрицает, что деньги фонда тратились на его личные нужды.