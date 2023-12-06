Перед Новым годом челябинцы выстроились в очередь за маникюром

«Авито Услуги»: к Новому году вырос спрос челябинцев на услуги бьюти-мастеров

07 декабря 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Услуги салонов красоты стали особенно популярны перед корпоративами в 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В преддверии Нового года жители Челябинска увеличили спрос на услуги по маникюру и работу других специалистов салонов красоты. Как 7 декабря рассказали в пресс-службе платформы «Авито Услуги», увеличение зимой 2023 года достигло 217% в сравнении с 2022 годом. «В Челябинске началась пора корпоративов. Жительницы города бронируют мастеров, чтобы подготовиться к мероприятию. Спрос на услуги бьюти-специалистов вырос на 217% по сравнению с 2022 годом», — отметили в «Авито Услугах». Аналитики выяснили, что полный комплекс услуг стоит 3,75 тысячи рублей и выше. Особенно высокая потребность замечена в процедурах для бровей и ресниц. Увеличение год к году составило 4,8 раза. Средняя стоимость услуг лашмейкеров и бровистов в декабре начинается от 700 рублей. Средний чек на услуги по маникюру и педикюру начинается от 800 рублей. Спрос на соответствующих специалистов вырос вполовину, как и потребность в работе парикмахеров со стилистами. Визит к ним обойдется в цену от тысячи рублей. Все чаще челябинцы заказывают услуги на дом или в офис. Макияж стали спрашивать на 62% чаще, а заплатить придется от 1 250 рублей.

В преддверии Нового года жители Челябинска увеличили спрос на услуги по маникюру и работу других специалистов салонов красоты. Как 7 декабря рассказали в пресс-службе платформы «Авито Услуги», увеличение зимой 2023 года достигло 217% в сравнении с 2022 годом. «В Челябинске началась пора корпоративов. Жительницы города бронируют мастеров, чтобы подготовиться к мероприятию. Спрос на услуги бьюти-специалистов вырос на 217% по сравнению с 2022 годом», — отметили в «Авито Услугах». Аналитики выяснили, что полный комплекс услуг стоит 3,75 тысячи рублей и выше. Особенно высокая потребность замечена в процедурах для бровей и ресниц. Увеличение год к году составило 4,8 раза. Средняя стоимость услуг лашмейкеров и бровистов в декабре начинается от 700 рублей. Средний чек на услуги по маникюру и педикюру начинается от 800 рублей. Спрос на соответствующих специалистов вырос вполовину, как и потребность в работе парикмахеров со стилистами. Визит к ним обойдется в цену от тысячи рублей. Все чаще челябинцы заказывают услуги на дом или в офис. Макияж стали спрашивать на 62% чаще, а заплатить придется от 1 250 рублей.