Shot: пострадавшая в ДТП Лада Дэнс задолжала налоговой миллион

Пострадавшая в ДТП певица Лада Дэнс (Лада Волкова) должна налоговой почти миллион рублей. Из-за этого ей могут заблокировать банковские счета.
«Долг Дэнс перед ФНС России висит уже минимум три недели. На данный момент сумма увеличилась до 968 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что из-за этого артистке могут заблокировать счета или не выпустить за границу, если задолженность не будет погашена.
Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске в результате столкновения трех машин 6 августа. Артистка находилась в такси и получила черепно-мозговую травму. Она больше месяца ходила на лечебную физкультуру и другие процедуры. Спустя два месяца после аварии певица смогла вернуться к светской жизни.
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