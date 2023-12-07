Shot: пострадавшая в ДТП Лада Дэнс задолжала налоговой миллион

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Долг Лады Дэнс перед ФНС составил 968 тысяч рублей Фото:

Пострадавшая в ДТП певица Лада Дэнс (Лада Волкова) должна налоговой почти миллион рублей. Из-за этого ей могут заблокировать банковские счета.

«Долг Дэнс перед ФНС России висит уже минимум три недели. На данный момент сумма увеличилась до 968 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что из-за этого артистке могут заблокировать счета или не выпустить за границу, если задолженность не будет погашена.

Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске в результате столкновения трех машин 6 августа. Артистка находилась в такси и получила черепно-мозговую травму. Она больше месяца ходила на лечебную физкультуру и другие процедуры. Спустя два месяца после аварии певица смогла вернуться к светской жизни.

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Пострадавшая в ДТП певица Лада Дэнс (Лада Волкова) должна налоговой почти миллион рублей. Из-за этого ей могут заблокировать банковские счета. «Долг Дэнс перед ФНС России висит уже минимум три недели. На данный момент сумма увеличилась до 968 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что из-за этого артистке могут заблокировать счета или не выпустить за границу, если задолженность не будет погашена. Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске в результате столкновения трех машин 6 августа. Артистка находилась в такси и получила черепно-мозговую травму. Она больше месяца ходила на лечебную физкультуру и другие процедуры. Спустя два месяца после аварии певица смогла вернуться к светской жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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