Реконструкция железнодорожного вокзала в Перми начнется в 2024 году

08 декабря 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Здание вокзала было построено в 1962 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Проект реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II будет оптимизирован и только после этого будет направлен на главгосэкспертизу. Работы начнутся не раньше 2024 года. «Оптимизация проекта реконструкции ж/д вокзала Пермь II связана со стоимостью работ. Ранее они оценивались в более чем 2,5 млрд рублей. Планируется, что работы начнутся летом 2024 года. Расходы на эти цели уже заложены в бюджете железнодорожной компании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на РЖД. Ранее планировалось начать работы по реконструкции вокзала летом 2023 года. Изменение сроков реконструкции связано с тем, что в 2023 году были выполнены проектно-изыскательные работы. После этого было принято решение оптимизировать проект. Здание вокзала было построено в 1962 году, его площадь составляет 3512 квадратных метров.

Проект реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II будет оптимизирован и только после этого будет направлен на главгосэкспертизу. Работы начнутся не раньше 2024 года. «Оптимизация проекта реконструкции ж/д вокзала Пермь II связана со стоимостью работ. Ранее они оценивались в более чем 2,5 млрд рублей. Планируется, что работы начнутся летом 2024 года. Расходы на эти цели уже заложены в бюджете железнодорожной компании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на РЖД. Ранее планировалось начать работы по реконструкции вокзала летом 2023 года. Изменение сроков реконструкции связано с тем, что в 2023 году были выполнены проектно-изыскательные работы. После этого было принято решение оптимизировать проект. Здание вокзала было построено в 1962 году, его площадь составляет 3512 квадратных метров.