07 декабря 2023

Реконструкция железнодорожного вокзала в Перми начнется в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, жд вокзал, пермь 2
Здание вокзала было построено в 1962 году Фото:

Проект реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II будет оптимизирован и только после этого будет направлен на главгосэкспертизу. Работы начнутся не раньше 2024 года.

«Оптимизация проекта реконструкции ж/д вокзала Пермь II связана со стоимостью работ. Ранее они оценивались в более чем 2,5 млрд рублей. Планируется, что работы начнутся летом 2024 года. Расходы на эти цели уже заложены в бюджете железнодорожной компании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на РЖД. Ранее планировалось начать работы по реконструкции вокзала летом 2023 года.

Изменение сроков реконструкции связано с тем, что в 2023 году были выполнены проектно-изыскательные работы. После этого было принято решение оптимизировать проект. Здание вокзала было построено в 1962 году, его площадь составляет 3512 квадратных метров.

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Проект реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II будет оптимизирован и только после этого будет направлен на главгосэкспертизу. Работы начнутся не раньше 2024 года. «Оптимизация проекта реконструкции ж/д вокзала Пермь II связана со стоимостью работ. Ранее они оценивались в более чем 2,5 млрд рублей. Планируется, что работы начнутся летом 2024 года. Расходы на эти цели уже заложены в бюджете железнодорожной компании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на РЖД. Ранее планировалось начать работы по реконструкции вокзала летом 2023 года. Изменение сроков реконструкции связано с тем, что в 2023 году были выполнены проектно-изыскательные работы. После этого было принято решение оптимизировать проект. Здание вокзала было построено в 1962 году, его площадь составляет 3512 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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