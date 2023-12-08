Задержаны сотрудники организации, которая охраняла школу в Брянске

08 декабря 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Полиция задержала гендиректора и охранницу организации «Агентство Экскалибур» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска В Брянске задержаны генеральный директор Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова частного охранного объединения «Агентство Экскалибур». Данная организация занималась охраной гимназии №5, где произошла стрельба. «В рамках уголовного дела задержаны 40-летний Поддубный и 51-летняя Черткова», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что «Агентство Экскалибур» обвиняется в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух человек. В соответствии с уголовным делом, максимальное наказание, которое им может грозить, — десять лет лишения свободы. В одной из гимназий Брянска произошла стрельба. Восьмиклассница открыла огонь из оружия. Пострадало пятеро детей. Двое людей, включая нападавшую, погибли. Отец школьницы, у которого она взяла оружие, задержан полицией для допроса. В настоящее время проводятся обыски в его квартире. В связи со стрельбой, произошедшей в гимназии в Брянске, проверку законности действий охраны возьмет на себя Росгвардия. Группа сотрудников уже направлена в столицу Брянской области для выяснения обстоятельств происшествия. Школа находилась под охраной «Агентства Экскалибур» и была оснащена тревожной кнопкой, связанной с центральным постом охраны Росгвардии. При этом известно, что на входе в образовательное учреждение не сработали рамки металлодетектора, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Брянске задержаны генеральный директор Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова частного охранного объединения «Агентство Экскалибур». Данная организация занималась охраной гимназии №5, где произошла стрельба. «В рамках уголовного дела задержаны 40-летний Поддубный и 51-летняя Черткова», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что «Агентство Экскалибур» обвиняется в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух человек. В соответствии с уголовным делом, максимальное наказание, которое им может грозить, — десять лет лишения свободы. В одной из гимназий Брянска произошла стрельба. Восьмиклассница открыла огонь из оружия. Пострадало пятеро детей. Двое людей, включая нападавшую, погибли. Отец школьницы, у которого она взяла оружие, задержан полицией для допроса. В настоящее время проводятся обыски в его квартире. В связи со стрельбой, произошедшей в гимназии в Брянске, проверку законности действий охраны возьмет на себя Росгвардия. Группа сотрудников уже направлена в столицу Брянской области для выяснения обстоятельств происшествия. Школа находилась под охраной «Агентства Экскалибур» и была оснащена тревожной кнопкой, связанной с центральным постом охраны Росгвардии. При этом известно, что на входе в образовательное учреждение не сработали рамки металлодетектора, передает «Утро.ру».